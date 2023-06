El posible setlist para los conciertos de Taylor Swift en México

Taylor Swift se ha consagrado como una de las cantantes femeninas más influyentes de la industria. La originaria de Pensilvania dio una nueva luz de esperanza a sus fans tras el anuncio de la cuarta fecha para sus shows en la Ciudad de México.

Los "swifties" ya se veían preocupados por conseguir boletos para el The Eras Tour en México. Sin embargo, la cantante se presentará el 24, 25, 26 y 27 de agosto en las inmediaciones del Foro Sol.

Y aunque aún faltan meses para que la intérprete de "Bad Blood" deleite a sus admiradores sobre el escenario, ya hay quienes se están preparando con atuendos llenos de brillos y no podía faltar el posible setlist del icono del pop.

Taylor Swift cuenta con una larga lista de hits musicales en su trayectoria. No obstante, algunas de sus composiciones han superado récords de oyentes en el ranking de medios especializados como Billboard.

Además, como parte del The Eras Tour ya ha ofrecido una serie de conciertos que permiten que los swifties tengan noción de las canciones que podrían corear a todo pulmón.

Incluso, Google emitió una lista con los temas más buscados de Swift entre los que se incluyen "You’re losing me", "Gorgeous", "Cruel Summer", "Style", "Getaway Car", "Cardigan", Karma" y "Look what you made me do".

Además, la solista también podría incluir pistas que se posicionaron en el Top Global de Spotify y de mayor cantidad de reproducciones en YouTube, como "Lover", "Fearless", "Delicate", "Enchanted", "Blank Space", "Karma" y "Lavender Haze".

¿Cuáles son los álbumes más famosos de Taylor Swift?

Taylor Swift cuenta con 10 álbumes de estudio, siendo "Taylor Swift" el primero y que lanzó el 24 de octubre de 2006 bajo el sello Big Machine Records.

Swift ha ganado 11 premios Grammy, los cuales la hicieron acreedora al título de eminencia en la música pop y country. Aunque algunos de sus materiales discográficos han ganado más fama que otros.

Midnights, Reputation, 1989, Evermore, Lover, Fearless (Taylor's Version), Red, Speak Now y Folklore son los más buscados.