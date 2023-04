EL PHOTOSHOP no va con ellas EL PHOTOSHOP

Nada de poros abiertos, la piel de porcelana, un cabello sedoso y una silueta delgada son algunas de las cualidades que las modelos y actrices pueden presumir gracias al Photoshop; sin embargo, hay celebridades que no defienden dicha herramienta y apuestan por un look real o natural, es por ello que aquí te contamos de algunas de ellas que han demostrado su inconformidad con el tema e incluso han logrado cambiar "las reglas".

Recientemente Karol G se molestó bastante por unas fotos que salieron en la revista GQ, en donde fue "retocada" bastante.

"No sé ni por dónde empezar este mensaje… Se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", posteó en Instagram.

La protagonista de Titanic, Kate Winslet, es otra de las famosas que no ha ocultado su desinterés por el retoque.

En 2003 hizo una acusación pública debido a que una fotografía en la que apareció para la portada de GQ había sido alterada. La famosa delegaba que sus piernas se veían más delgadas de lo que realmente eran.

"El fotógrafo me dio una polaroid de la sesión y puedo asegurar que han adelgazado mis piernas casi un tercio. El retoque es excesivo. No soy así y, lo más importante, no quiero serlo", dijo para la BBC.

Incluso, en el 2015, la actriz firmó un contrato con L'Oréal en el que una de las cláusulas prohibía la alteración de sus fotos.

"Yo sólo puedo hablar por mí misma y sólo puedo hacer cosas que son importantes para mí, y es mi deseo que otras personas sigan ese mismo camino", dijo a E! News.

ZENDAYA

La estrella de Euphoria, Zendaya, también habló públicamente sobre el tema cuando en el 2015 la revista Modeliste alteró unas imágenes que le habían hecho en Puerto Vallarta.

"Ha salido hoy una nueva sesión fotográfica y me he sorprendido al comprobar que a mis 19 años de edad mis caderas y mi torso han sido bastante manipulados. Estas son las cosas que hacen que las mujeres se sientan inseguras de sí mismas, crean ideales irreales de belleza", escribió en Instagram.

"Cualquiera que me conozca sabe que yo defiendo un amor honesto hacia mí misma. Por eso publico la foto real (la de la derecha) que me encanta. Gracias a Modeliste por quitar las fotos y solucionar este problema con el retoque", agregó.

Tras ello, la revista se comprometió a que las fotografías de su siguiente edición serían publicadas sin Photoshop.

La cantante, Lorde, también se pronunció al respecto en marzo de 2014 cuando aseguró que las imperfecciones no eran malas.

La neozelandesa había compartido la imagen de un comparativo de su rostro en uno de sus conciertos y posteó en Twitter la foto que realmente era.