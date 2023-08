Los lugares de Torreón que le fascinaron a Robert Alexander, el 'Gringo en México'

El pasado 5 de agosto, Robert Alexander, esposo de la periodista, Verónica Gallardo y conocido también como "Gringo en México", murió a los 74 años de edad.

"Te nos fuiste muy rápido, ya no tendré tus brazos para cobijarme, ahora lo harán tus alas para darme aliento para seguir de pie. Mi güerito, mi gringo, mi GEM", escribió Verónica en sus redes ante la partida de su ser amado. Robert era titular del programa GEM (Gringo en México) que le dio gran popularidad a nivel internacional.

Con ese proyecto, Robert Alexander visitó el estado de Coahuila en 2013.

Quien fuera pareja de Gallardo estuvo en Torreón, en donde disfrutó de los lonches de adobada de El Payo.

Además, quedó fascinado con el Teatro Isauro Martínez, el Museo Arocena, la Plaza de Armas y el Cristo de las Noas.

En dichos sitios, hizo entrevistas y además, los detalló muy bien con el fin de que gente de otras partes de México y del extranjero supieran más de las bondades de la Comarca Lagunera.

Robert Alexander también estuvo en Parras en 2013 para captar las fiestas de la Vendimia.

Acudió a Casa Madero, a la Hacienda San Lorenzo y disfrutó los dulces del llamado Pueblo Mágico.

Gringo en México continuó su recorrido por Viesca y por General Cepeda.

Según dijo en entrevista, fue uno de los programas que más le gustó hacer.

En entrevista con TV Notas, Verónica Gallardo informó, previo a la muerte de Robert, que él se encontraba muy enfermo, pero no le había contado lo grave que estaba para no preocuparla.

"Hace 3 días tuvo problemas para evacuar, le di un laxante, pero no tuvo efecto. Me comuniqué con su médico y me recetó medicamentos.

"Luego, tuvo una diarrea muy fuerte y ya no podía caminar hasta que comenzó a sangrar", explicó Gallardo, sin saber que horas después su esposo dejaría de existir.