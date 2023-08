Paola Durante enfrenta nuevos retos; 'o me pongo a llorar o me pongo a facturar'

El pasado llegó a perseguirla durante distintos años, tanto por situaciones personales como por haber sido ligada a la muerte de Paco Stanley.

Hoy, Paola Durante ha vencido sus miedos y se siente mucho más segura luego de que la bioserie de Stanley la reivindicara.

"Estoy sanando mis heridas. Estuve con doctores, con medicamentos para sacar todo lo que traía. Ahora que estoy bien, no me quiero apresurar en la toma de decisiones, quiero llevar todo tranquilo.

"Vi con mi familia el documenta de Paco. Al verlo lloramos mucho, fue un desahogo muy fuerte. Creo que con eso ya cerré mi capítulo en esa historia. Me habló mucha gente para pedirme perdón por no haberme creído. Se demostró mi inocencia y para mí, eso ha sido muy gratificante", relató a El Siglo de Torreón.

En ese sentido, Paola dijo que aunque ya le dio el visto bueno al documental de Stanley que puede verse en Vix+ se omitieron detalles que ella considera relevantes.

"Faltaron cosas en el filme como la guerra que hizo mi mamá, y es que gracias a ella salimos todos (De prisión). Mi hermano me comentó que no había asimilado, que yo había pasado algo tan fuerte hasta ahora. Yo no hice nada y creo que por fin ya me toca ganar", relató.

Tras alejarse un tiempo de los reflectores con el fin de llevar una vida tranquila con su hija en Puerto Vallarta, Paola ha vuelto con varios proyectos, entre ellos, su incursión en una plataforma.

"Estoy emocionada. Me retiré para descansar y cuidarme. Acabo de abrir mi OnlyFans, nunca imaginé hacerlo, pero mi hija me convenció, me dijo, 'Mamá abre tu cuenta, estás muy bonita', y bueno, le entré", sostuvo vía telefónica.

Contó Paola cómo ha sido su incursión en tal sitio que cuenta con millones de seguidores a nivel mundial.

"Primero me tomaron unas fotos a mí como nunca antes me habían visto y luego me tomé otras con la Wanders Lovers que quedaron geniales".

Según contó en la entrevista, algo que también motivó a Paola a entrar a OnlyFans es el hecho de demostrar que toda mujer, tenga la edad que sea, puede sentirse feliz y orgullosa con su cuerpo.

"Me siento muy bien a mis 47 años. Creo que a veces nos limitamos las mujeres por todo lo que tenga que ver con la edad. Hay muchos prejuicios y en ocasiones la gente crítica. Lo que debemos hacer es no tomar en cuenta los comentarios negativos.

"Yo siempre realizaba lo que la sociedad dictaba y ahora dije, 'no más, voy a hacer lo que quiera'. Ya puedo disfrutarme y no permitir que me juzguen. Quiero ser ejemplo para las mujeres, ya estoy pasando por la menopausia, es bien complicado, así que me dije, 'hay dos decisiones o me pongo a llorar o me pongo a facturar', y pues me fui por la segunda".

Paola dio a conocer que además de la plataforma, espera que lleguen otras oportunidades laborales que le permitan seguir disfrutando su retorno.

"Me invitaron a hacer un reality show, pero no he aceptado. Después de haber vivido una experiencia tan dura, no sé si pueda estar encerrada en un programa así. Quiero ir poco a poco, si salgo algo padre, claro que lo aceptaré".