El nuevo libro de Anabel Hernández pone al descubierto la existencia del 'Catálogo de Televisa'

El nuevo libro de Anabel Hernández pone al descubierto la existencia del famoso "Catálogo de Televisa".

La periodista, exhibe los presuntos nexos de varias famosas con los capos del narcotráfico, dedicándole algunas líneas de sus textos a la empresa Televisa que, mediante un supuesto testimonio de una expareja de Arturo Beltrán Leyva, se confirma que había un catálogo y que por la compañía de una actriz se llegaba a pagar hasta 700 mil pesos.

Artistas como Lucero, Edith González, Erika Buenfil y hasta Thalía han sido relacionadas con esta polémica, sin embargo, el rumor que ahora se aborda en el denominado libro Las señoras del narco. Amar en el infierno, el cual toma la perspectiva de “Celeste”, una presunta expareja de Beltrán Leyva, quien dice haber visto el documento de primera mano.

Anabel Hernández, relata en su libro que “Celeste” abrió un Spa cerca de las instalaciones de Televisa, con la finalidad de que las famosas conocieran al capo.

“Celeste”, quien es madre de una de las hijas de Beltrán Leyva, reveló además que una mujer de nombre Violeta Vizcarra fue quien le consiguió la cita para ver el catálogo.

“En dicho catálogo se presentaban tarifas exorbitantes para contratar la compañía de estas celebridades. Fui con mi hermano a las oficinas de uno de los ejecutivos de apellido Burrillo, un joven de piel clara y ojos claros. Una de las secretarias nos mostró un catálogo, era un engargolado azul. Ahí estaban las celebridades, las mujeres de la televisora. Se ofrecía la compañía de ellas para comidas privadas. Decía ‘comida empresarial’ eso fue lo que yo leí”, puntualiza la testigo en el libro de Anabel Hernández.

También, contó que el catálogo tenía varios puntos que debían seguirse en caso de que se quisiera contratar a una famosa.

“Eran un montón de artistas, un catálogo así de grande. Te lo daban y tú podías hacer ahí la contratación. Te especificaron cuánto tiempo estaría la famosa, qué tenías que darle, transportación del punto A al punto B. Todo parecía que era muy normal o yo era muy estúpida, pero yo no vi nada raro”.

La presunta expareja de Arturo Beltrán Leyva, dijo también que las cifras para comer con las actrices eran demasiado altas.

“Había muchas, muchas, casi todas las de Televisa. Pero la más cara y según me dijeron la mejor apadrinada de la empresa, con el contrato más alto, en ese momento era Paty Navidad. 700 mil pesos por comida de cinco horas”.

Cabe señalar que el nuevo libro de Anabel Hernández no menciona que Paty fuera contratada para conocer al también conocido como “El Barbas”, ni se aseguró que tuvieran algún tipo de intimidad.

“No pude contactar a nadie que realmente me asegurara que si pagábamos esa cantidad sí iba a haber “fiesta” (sexo), así que no me quise arriesgar. Por eso no avanzamos con el catálogo”.