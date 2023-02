'¿Qué ganan con no perdonarlo?', dice Omar Chaparro sobre el caso de Pablo Lyle

La sentencia del actor Pablo Lyle, quien fue declarado culpable de homicidio involuntario por el fallecimiento de un hombre de 63 años de origen cubano, ha generado división de opiniones en el mundo del espectáculo, entre ellos, la del Omar Chaparro, quien cuestionó a la familia del desaparecido.

Recordemos que en el 2019, Lyle tuvo un incidente vehicular a finales de marzo. Todo comenzó cuando el cuñado de este trasladaba hacia el aeropuerto de Miami al actor, su esposa y dos hijos. Su automóvil se cruzó con el de Juan Ricardo Hernández, el cubano que posteriormente falleció en un hospital a causa de una lesión cerebral por un golpe que le famoso propinó, lo que derivó a que enfrente 5 años de cárcel y 8 en libertad condicional.

El actor tuvo que esperar un largo tiempo para conocer su futuro legal que finalmente se determinó el pasado 3 de febrero. Durante el juicio, el actor de telenovelas como "Mi adorable maldición" y "La sombra del pasado" declaró que tras el suceso aprendió una lección muy importante y entre lágrimas pidió perdón a la familia de Hernández.

(FOTO: ARCHIVO)

Ante esto, Chaparro fue cuestionado sobre la situación de su colega.

Frente a medios de comunicación dijo: "Lo de Pablo Lyle me duele mucho, lo he saludado un par de veces, pero es un tipo talentoso, trabajador que se dejó llevar por la emoción".

El comediante explicó que no le era ajeno el coraje de la familia del fallecido, sin embargo, no entendía por qué no le otorgaban el perdón a Lyle.

"Pero, ¿qué ganan con no perdonarlo?", dijo.

Asimismo, agregó: "¿Cómo puede darte paz, tranquilidad y felicidad refundir en la cárcel a alguien, destruirle su vida y la de su familia? ¿Cómo te puede dar tranquilidad tener a alguien en la cárcel que no tenía la intención de matarlo?".

Y también salió en defensa del famoso, ya que opinó debería ser perdonado y liberado de la sentencia.

( (FOTO: ARCHIVO)

Actores que han apoyado a Lyle

Luego de la resolución del conflicto, algunas personalidades del mundo del espectáculo reaccionaron a la noticia: como la conductora Laura G quien lamentó la situación de Lyle.

A través de Twitter escribió: "Lo lamento muchísimo desde el fondo de mi corazón. Esta tarde una jueza de Miami dictó sentencia de 5 años de cárcel y 8 años de libertad condicional al actor Pablo Lyle por homicidio involuntario".

La actriz Consuelo Duval también manifestó su apoyo y amor por el actor a través de Instagram en donde colgó una fotografía junto a él.

En la descripción se lee: "Que el tiempo pase muy rápido para que vuelvas con los tuyos @pablolyle", cabe mencionar que en alguna ocasión la también conductora bromeó a Lyle en el programa "Netas Divinas" en donde le daría a entender que era su crush.

Asimismo, Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera: compartió un momento en sus redes sociales con el actor de "La sombra del pasado" para demostrarle su cariño: "Te amo, siempre contigo", escribió.