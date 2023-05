Mamá de Camilo Blanes habla del estado emocional de su hijo tras compartir extrañas fotos

Lourdes Ornelas habló por primera vez con la prensa mexicana acerca de la situación que atraviesa el hijo que tuvo a lado de Camilo Sesto, Camilo Blanes Ornelas, quien ha causado preocupación luego de la serie de fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram, en la que presentó su supuesta nueva identidad, a través de la que se hace llamar "Shelaw" y en las que viste con ropa de mujer, por lo que su madre asegura que el joven no está solo, pues ella está asesorándose legalmente para ayudar a su hijo a salir de las adicciones que padece.

En una entrevista que Ornalas concedió esta tarde a "Ventaneando", la viuda del famoso cantante español, dijo que el mensaje principal que quería hacer llegar a las personas que la escuchasen es que su hijo Camilo no está sólo, pues ella ha estado a su lado en todo este tiempo, el cual denominó como "duro" debido a que no ha atravesado momentos fáciles y aclaró que si ven al joven compartir imágenes preocupantes de su persona es porque, efectivamente, no se encuentra bien.

"Lo primero que quiero decir es que él no está bien, como se ve claramente, porque ese no es Camilo, pero yo estoy pendiente, estoy tratando de hacer algo para poderlo ayudar médicamente", dijo vía telefónica, luego de que Daniel Bisogno le preguntara cómo seguía su hijo.

De esa manera, la mexicana aclaró que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en España -región donde reside ella y su hijo- hay mucha más libertad, en lo referente a las sustancias tóxicas que se pueden consumir legalmente, por lo que no puede tomar decisiones por encima del libre albedrío de su hijo, debido a que reina una ideología así como políticas mucho más liberales, por lo que se ha visto impedida como madre para intervenir en las decisiones de Camilo.

"Aquí (en España) si una persona tiene alguna adicción es su derecho, ¿sí me entiendes? Es algo que él ha escogido, si él quiere seguir en eso, nadie se lo puede prohibir porque es un adulto y es su derecho, si él quiere morir de lo que quiere morir", señaló.

Y aunque la madre de Camilo habló con mucha firmeza, también reconoció que le ha costado mucho tener que enfrentar esta situación, debido a que le duele ver a su hijo en la forma en que se encuentra, del mismo modo que le entristece todo lo que se habla en la prensa, pues asegura que si bien, el joven se ha dañado así mismo, él es incapaz de lastimar a otras u otros que han sido muy duros con la situación que atraviesa.

"Me da mucha tristeza todo lo que sale, luchar con esto no es fácil y, aun así, te juro que lo estoy haciendo porque no voy a dejar que eso acabe con él ni con su vida, para mí está siendo muy duro de verdad", expresó.

Por ello, doña Lourdes ha tenido que buscar ayuda legal, pues explicó que sólo de esa manera podrá intervenir en la situación que enfrenta Camilo, por lo que su abogado le ha indicado que necesita recabar pruebas donde se demuestre que Blanes Ornelas se ha lastimado y que, tomar sus propias decisiones, podría poder en riesgo su integridad para que un juez le otorgue el derecho de intervenir, por lo que rescató el lado positivo de que el estado de salud de su hijo se haya hecho público, así como las fotografías que él mismo ha compartido en redes sociales.

Además, Orneals destacó que ella y su hijo son muy cercanos, pues en España sólo la tiene a ella; sin embargo, las adicciones de Camilo han provocado que el joven la aleje, ya que cuando ella no permite que lleve a cabo ciertas acciones que lo dañan, pone resistencia y trata de distanciarse de su madre, lo que ha complicado el proceso de poderlo ayudar y aunque doña Lourdes se abrió a contar lo que está ocurriendo, también expresó que no quería hablar acerca de qué adicciones sufre su hijo.

La madre de Camilo también contó que Camilo tiene su propio dinero, derivado de la herencia que le dejó su padre, por lo que -probablemente- ha gastado grandes cantidades en sus adicciones. También expresó que considera que, a raíz a la muerte de Sesto, el joven se hundió más en sus problemas con sustancias ilícitas, a tal grado que no ha querido abandonar la casa de su padre, pues es lo que le recuerda a él.

También expresó que, aunque es poca la gente que la está apoyando en esta situación, tiene aliados, como es el caso de su abogado, María, la novia de Camilo, y algunos amigos del joven.

Cuando los conductores de "Ventaneando" le externaron lo buena madre que era, Ornellas dijo que, en realidad es lo que haría cualquier madre por su hijo: "Lo haría cualquier madre, no estoy haciendo nada especial". Finalmente, destacó que no ve la hora de poder volver a México, donde se encuentra su familia, sin embargo, es una realidad que ve lejana porque no dejará España hasta sacar adelante a Camilo.