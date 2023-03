El 'multiverso' y Guillermo del Toro conquistan la noche de los premios Oscar

La edición 95 de la entrega de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EUA) inició con el recuento de los nominados a las grandes categorías de la entrega por parte del anfitrión de la noche, Jimmy Kimmel.

La primera y única referencia sobre el incidente ocurrido el año anterior en el que Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock llegó cuando Kimmel dijo que esperaba que todos los asistentes se sientan seguros y que las políticas de los premios lo iban a garantizar, la mención a Smith no llegó, pero se refirió a él cuando afirmó que cualquier expresión de violencia "ganaría un Óscar".

Emily Blunt y Dwayne Johnson presentaron la categoría a mejor largometraje animado, galardón que se llevó Pinocchio de Guillermo del Toro; la cinta del mexicano y Netflix se impuso a la película presentada por Disney, Red y a El Gato con Botas.

"La animación es cine, la animación no es un cadete y la animación está lista para dar el siguiente paso, ya estamos para ello. Ayúdenos a mantener la animación en la conversación", apuntó el cineasta tras recibir el premio.

Los ganadores del Óscar Ariana DeBose y Troy Kotsur fueron los elegidos para presentar al mejor actor de reparto, siendo Ke Huy Quan el ganador por su participación como "Waymond" en la película Everything Everywhere All at Once. Todos los presentes se pusieron de pie para felicitar al actor que entre lágrimas agradeció por su premio.

Jamie Lee Curtis se llevó el premio a mejor actriz de reparto, también por su participación en Everything Everywhere All at Once.

Cara Delavingne presentó el primer interludio musical a cargo de Sofia Carson y la 14 veces nominada al Óscar, Diane Warren, con la canción Applause de la cinta Tell it Like a Woman.

Navalny fue elegido por La Academia como el mejor largometraje documental. Mientras que el Óscar a mejor cortometraje fue para An Irish Goodbye, durante su discurso de aceptación aprovecharon para cantarle "Happy birthday" a uno de los miembros del elenco del corto.

James Fried de All Quiet on the Western Front fue el ganador al Óscar a mejor fotografía, categoría en la que participaba la cinta de Alejandro González Iñárritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.

This is Life de la cinta Everything Everywhere All at Once fue la segunda canción nominada en ser presentada en el escenario.

El Óscar a mejor maquillaje y peinado fue para la cinta The Whale, gracias en parte a la transformación que el equipo debió hacer de Brendan Fraser para su interpretación; el premio a mejor vestuario fue para Black Panther: Wakanda Forever.

De la película RRR, la canción Naatu Naatu animó a los asistentes a la gala cuando fue presentada en el escenario.

Salma Hayek y Antonio Banderas presentaron la categoría a mejor película extranjera, galardón que se llevó All Quiet on the Western Front de Alemania, filme que también tenía una nominación a mejor película.

Uno de los actores del momento, Pedro Pascal y Elizabeth Olsen presentaron el Óscar a mejor documental corto, galardón que se llevó The Elephant Whisperers. El ganador a mejor cortometraje animado fue para The boy, the mole, the fox and the horse.

Lady Gaga interpretó en una emotiva presentación Hold my Hand, tema nominado a mejor canción por la película Top Gun: Maverick.

El Óscar a mejor diseño de producción fue para All Quiet on the Western Front, la cinta también se llevó el premio a mejor banda sonora, mientras que Avatar: The Way of the Water fue la ganadora en la categoría de mejor efectos visuales.

Rihanna interpretó el quinto y último tema nominado a la categoría a mejor canción, Lift me Up, compuesto para la cinta Black Panther: Wakanda Forever, canción hecha en honor al actor Chadwick Bosman.

Everything Everywhere All at Once fue la cinta que se llevó el Óscar a mejor guión original, el mejor guión adaptado de la noche fue el de la cinta Women Talking.

El Óscar a mejor sonido fue para la cinta Top Gun: Maverick; Naatu Naatu de la cinta RRR fue la ganadora como mejor canción.

Lenny Kravitz le dio voz a las imágenes del homenaje a los miembros de la industria del entretenimiento que fallecieron durante el año, entre ellos Olivia Newton-John, Robbie Coltrane y Ray Liotta.

Everything Everywhere All at Once se llevó el Óscar a mejor edición. Idris Elva y Nicole Kidman presentaron la categoría a mejor director, galardón que se llevaron Daniel Scheinert y Dan Kwan por Everything Everywhere All at Once.

Halle Berry y Jessica Chastain fueron las encargadas de dar a conocer a los ganadores del Óscar a mejor actor y actriz; Brendan Fraser resultó ganador del premio de La Academia por su actuación en la película The Whale.

Michelle Yeoh fue la ganadora al Óscar a mejor actriz, superando a actrices como Michelle Williams y Cate Blanchett.

La categoría más importante de la noche fue presentada por Harrison Ford, premio que fue para la favorita de la noche Everything Everywhere All at Once.