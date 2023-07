EL LEGADO MUSICAL DE 'LA DIVA DE LA BANDA'

Dolores Janney Rivera Saavedra mejor conocida como Jenni Rivera dejó un legado musical que hasta el día de hoy sigue siendo popular entre la gente y es a través de sus canciones que se puede conocer parte de su historia. El pasado 02 de julio hubiera sido su cumpleaños número 54, por ello, a continuación se le recuerda con sus éxitos, que a la fecha aún son coreados por sus fans:

LAS MALANDRINAS

Jenni tenía ya ocho años de carrera, con algunas pausas debido a sus dos primeros matrimonios y sus cuatro embarazos, cuando decidió grabar esta canción que es de su autoría y que venía en el disco Que me entierren con la banda (1999), el primero que hizo con una disquera, Fonovisa."La escribí en homenaje a mis fans femeninas, el tipo de chicas que van a discotecas, beben tequila y se defienden.

Jenni se convirtió en un ídolo para el público femenino, que se sentía identificado con los temas de desamor que la californiana interpretaba, por eso no fue raro que le dedicara un tema a su hermana Rosie, quien fue su amiga y confidente a lo largo de su vida. Por un amor fue el tema que Jenni le escribió a su hermana en el 2003, cuando ésta pasaba por una ruptura amorosa que la dejaba sola y con su hija Kassey entre sus brazos.

LAS MISMAS COSTUMBRES

Juan López fue la segunda pareja de Jenni Rivera, con quien vivió una relación tormentosa y procreó a Johnny López. La cantante decidió permanecer con él cuando estuvo en la cárcel por pasar la frontera a inmigrantes y se casaron en 1997, pero debido a infidelidades de él en 2003 dieron por terminada su relación, por eso en su álbum Simplemente... la mejor (2004) le dedicó varias canciones, entre ellas Las mismas costumbres, donde dice que Juan no era nadie antes de conocerla y hasta cómo fue capaz de pagarle manutención.

BASTA YA

Fue en 2011 cuando vio la luz esta canción que formó parte del disco Joyas prestadas, de la cual se aseguró era la forma en que Jenni sacó lo que vivió al lado de su primer esposo José Trinidad Marín, quien no sólo hizo que viviera violencia doméstica, también violó a Rosie Rivera y a su hija Janney (Chiquis), situación de la cual Jenni se enteró muchos años después de que sucediera y que terminó con José Trinidad en la cárcel con una condena de más de 30 años.

LA GRAN SEÑORA

Este fue uno de los temas que le dio uno de sus sobrenombres a Jenni, "La Gran Señora", es una canción donde una mujer le dice a otra que no se dejará arrebatar ni a su hombre, ni a su familia, señalando que no bastaba un cuerpo bonito o la juventud; pero sus fans la comenzaron a llamar, así como una forma de reconocer su grandeza como artista.

PALOMA NEGRA

"Siempre la he cantado con mucho sentimiento pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido que me ayuden a cantársela a mi hija", fue lo que dijo Jenni durante su último concierto el 09 de diciembre de 2012 en la Arena Monterrey, cuando le dedicó este tema a Chiquis Rivera, quien se vio envuelta en una polémica cuando se descubrió que supuestamente tenía un romance con Esteban Loaiza, el esposo de "La Diva de la Banda", por lo cual hubo un alejamiento entre ellas que se mantuvo hasta la muerte de Jenni.

MISIÓN CUMPLIDA

Se trata de un tema que fue dado a conocer de manera póstuma el año pasado, como parte de la celebración por la década del fallecimiento de Jenni. El demo de esta canción fue encontrado por Johnny López, hijo menor de la cantante, quien junto a sus hermanos decidieron que Sergio Lizárraga y Pavel Ocampo la produjeran, en ella se habla de un amor de pareja que se dio por la perseverancia de una de las partes, pero los Rivera también quisieron enfocarlo al amor que la llamada "Gran Señora" sentía por la música y sus fans.