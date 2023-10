El increíble vestido con el que Kim Kardashian celebró su cumpleaños

La socialité y empresaria Kim Kardashian celebró su cumpleaños a la medianoche del viernes para recibir sus 43 años, junto a su familia y amigos, en el restaurante Funke, en Beverly Hills, California. La estrella de "Keeping Up with the Kardashians" llegó a su fiesta de cumpleaños con un impresionante look, donde el rojo fue el color predominante.

Además, siendo fiel a su estilo, eligió llevar un corte ceñido y sensual, pero sin dejar la elegancia de lado. Su mamá, Kriss Jenner, vistió un total look negro, con botas altas, al igual que su hermana menor Kendall Jenner, quien fue en negro, pero con sandalias. Khloé Kardashian decidió ir con un minivestido en beige claro y la modelo Kendall Jenner llevó el estampado a la fiesta con un vestido largo animal print.

Balenciaga presente en el cumpleaños de Kim

Para la ocasión, Kim Kardashian deslumbró en un vestido de Balenciaga, el modelo "Patched Bikini Dress", de la colección primavera-verano 2023. El diseño está hecho de tela elástica de trajes de baño y presenta un corpiño compuesto por tops de bikini superpuestos y sensuales recortes a ambos lados.

Kim optó por un corte sirena para acentuar su figura, además, el vestido rojo tiene características únicas como lazos en las orillas, que hacen alusión a los lazos de los bikinis, y mucho drapeado, detalle que está en tendencia.

La empresaria complementó su atuendo con unas gafas de sol deportivas de Balenciaga, un bolso Mini Kelly de Hermès, en piel de cocodrilo negro, el cual puede costar alrededor de $20,000 dólares, y sandalias de tacón alto de la firma italiana René Caovilla, en color naranja, para aportar un toque de brillo.

Para la ocasión, Kim Kardashian decidió llevar el cabello suelto, con unas pequeñas ondas, para que este lograra un efecto de sirena. Llevó un maquillaje característico en ella, en tonos nude y mate. Además, lució las pestañas con volumen y unas cejas bien definidas.

Para su manicura, eligió un tono muy natural y minimalista: llevó unas "milky nails" en sus uñas largas y con forma de bailarina.

La fiesta de cumpleaños de Kim Kardashian fue un evento lleno de celebridades, con mucho estilo y elegancia. Con la elección del vestido rojo, color que está en máxima tendencia este otoño, la reina de los reality shows demuestra que continúa siendo una referencia en el mundo de la moda para muchos.