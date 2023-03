El incómodo momento que vivió Hugh Grant durante una entrevista en los Premios Oscar 2023

Fue el pasado 12 de marzo cuando se llevó a cabo la ceremonia más importante de cine, los premios Oscar 2023.

Como es ya bien conocido, a lo largo de la Alfombra Roja varios los famosos son entrevistados por diversas cadenas televisivas, donde se les cuestionaba sobre la gala y los trajes que portaban para esta importante premiación.

Sin embargo, fue la entrevista entre Ashley Graham y el actor Hugh Grant la que llamó fuertemente la atención en el público, más por la forma que el actor británico tenía al contestar las preguntas.

(FOTO: ESPECIAL)

Y es que a pesar de que la modelo trataba de llevar a cabo la entrevista con total normalidad, según usuarios, el británico se mostraba errático al contestar, lanzando respuestas muchas veces cortas o sin ningún tipo de interés por lo que se le cuestionaba. Ya para finalizar con este incómodo encuentro, Graham le agradeció a Hugh por su tiempo y él respondió escuetamente con un “Sí”.

Esta entrevista desencadenó un sin fin de comentarios al respecto, y es que mientras que algunos usuarios señalaban la mala actitud de Grant al contestar, otros salían en su defensa y aseguraban que se debía a las "tontas preguntas" que la modelo le hacía.

"Que cara va a poner con esa tonta entrevista? Es la entrevista que nunca debe hacerse... Pobre Hugh", "Es una escena genial: una modelo metida a entrevistadora que sólo sabe preguntar cosas de moda, un actor inseguro y honesto que no sabe cómo salir y unas preguntas que no ayudan ("Qué llevas puesto? Sólo mi traje"). Todo muy gracioso, muy de peli de Hugh Grant", "Ella fue profesional en la entrevista y sus opiniones se las guardará en privado y en la interna laboral. Mr. Grant parece que no estaba muy cómodo y al parecer no quería ser entrevistado", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer a través de redes sociales.