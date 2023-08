EL HAALAND DE TEN HAG

El Manchester United tendría nuevo delantero: Rasmus Højlund, joven danés de apenas 20 años de 1.92 metros que llegaría procedente del Atalanta por poco más de 80 millones de euros.

Según informa Fabrizio Romano, periodista que es protagonista en los mercados de pases por sus informaciones en redes sociales, Højlund estaría firmando en las próximas horas con el conjunto de Old Trafford y sería presentado mañana sábado en el estadio justo antes del enfrentamiento contra Lens.

Al United le venden y a sobreprecio. Eso no es novedad. Lo han pasado con decenas y decenas de jugadores que no rindieron o no han rendido conforme a lo esperado, como el caso de Harry Maguire, Jadon Sancho, Ángel Di María o en su momento Paul Pogba. Se espera que con Rasmus la cosa cambie, principalmente porque esa posición es una asignatura pendiente en el club prácticamente desde la salida de Ferguson.

Y es que desde 2013, que fue cuando Sir Alex dejó el club, ciertamente estaba Rooney todavía, aunque en un rol más de acompañamiento. Recordaremos que inició junto a Rashford en el centro del ataque, pero con el pasar del tiempo Marcus se tiró más por banda. Desde ahí, los ‘9’ de los rojos han tenido una característica en común: delanteros veteranos y fuera del foco principal: Zlatan, Ighalo, Cavani o Weghorst son unos cuantos ejemplos.

SEGUNDO TIEMPO

¿Y Martial? Claro, llegó ya hace algunos años bajo una expectativa tremenda y justo para buscar cubrir ese puesto. El debut fue inmejorable con un gran gol ante Liverpool, pero desde ahí, poco y nada. Muchas lesiones y apenas destellos de un delantero que arribaba a Manchester con bonos que se vinculaban con figurar en el Balón de Oro. Nada más alejado de la realidad actualmente. Pero hasta ahora hemos visto que por fin el entrenador del United (nuevamente, desde la salida de Fergie) tiene poder en la toma de decisiones. Caso Cristiano Ronaldo, luego la capitanía de Maguire o ahora con la salida de De Gea. Se le han traído jugadores con las características que busca y el equipo comienza a tener sentido desde la perspectiva de lo que busca el entrenador.

Si ten Hag quiere a un delantero como Højlund, el club va y paga la millonada que solicita el Atalanta. Incluso trajo a Mount cuando parecía que la posición ya estaba cubierta, o por si fuera poco, ahora se rumora que Amrabat (el incansable medio marroquí que nos cautivó en Qatar 2022) le habría dado el “sí” a Manchester United. Si realmente buscan competir en liga, hacer un papel importante en Champions o conseguir las copas, los Red Devils necesitan una profundidad de plantilla a la altura. Hay que ver nada más lo que tiene el Arsenal, el City o hasta equipos que no figuran en las principales competiciones europeas como Liverpool y Chelsea. Empezamos agosto y aún queda bastante mercado por delante.

TIEMPO EXTRA

Rasmus Højlund fue una de las principales figuras de la pasada Serie A, al conseguir 10 tantos en 34 encuentros. Sería el tercer refuerzo en este mercado para el United, tras la llegada de Mason Mount y André Onana.