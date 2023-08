El futuro del futbol es que los clubes del mundo trabajen juntos: Joost de Wit habla en exclusiva para El Siglo

Idoia Leal Belausteguigoitia, colaboradora de El Siglo de Torreón, entrevistó a Joost de Wit, gerente de relaciones internacionales del equipo de futbol PSV Eindhoven, uno de los clubes más ganadores de los Países Bajos

¿Qué significa el futbol para ti?

Empecé a jugar futbol a la edad de 5 años.

Yo vengo de un pueblito con tres mil habitantes, entonces los niños siempre jugábamos todas las tardes al futbol.

Era el único deporte que practicábamos mis amigos y yo. Ahora, en la actualidad es diferente en Países Bajos porque los niños van dos días a entrenar y el sábado es el partido y al llegar a casa, quizás jueguen videojuegos u otra cosa.

Pero en mi época, el futbol era lo único.

Yo fui jugador de futbol hasta los 40 años, lamentablemente nunca alcancé a jugar a nivel profesional.

Después, cuando mi hijo nació, decidí hacer un curso de entrenador para convertirme en el entrenador del equipo de mi hijo. Los entrenadores de ese equipo eran voluntarios. Fui entrenador de niños durante 10 años, exactamente hasta que mi hijo cumplió 14 años.

Además, soy ingeniero mecánico de profesión y tenía una empresa con mi socio. En 2008 decidí vender mi parte a mi socio. Y quedé libre para iniciar un nuevo camino. Fui libre.

Entonces fui director del equipo de futbol de Waalwijk durante dos años. Era un equipo con poco presupuesto. Durante mi primer año, quedamos en el número 8 de la tabla general de un total de 18 clubes.

Mi segundo año ahí, quedamos en el lugar 14.

Después en 2013 me fui a otro club, Vitesse de Arnhem. Vitesse significa “velocidad” en francés. Ahí ganamos la Copa en 2017 de la KNVB Real Federación Neerlandesa de Futbol. KNVB significa por sus siglas en neerlandés (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond).

Asimismo, en 2008 empecé a trabajar como profesor en el Johan Cruyff Institute. Es un instituto que se encarga de dar educación a los deportistas, para prepararlos a emprender su propio negocio. Ahí tuve de alumnos a destacados deportistas neerlandeses profesionales, tenistas, patinadores de hielo, judokas, ciclistas. Por mencionar uno, el señor Edwin van der Sar, quien fue director general de Ajax de Amsterdam.

El futbol ha sido la línea en mi vida. Como puedes ver me gusta el futbol, tengo el trabajo soñado.

Cuéntanos de tu trabajo en la UEFA

La UEFA es la Confederación Europea de Asociaciones Nacionales de futbol y máximo ente de este deporte en Europa. Actualmente, agrupa a 55 asociaciones en Europa. Sus siglas en francés: Union des Associations Européennes de Football.

En el año 2022 la UEFA me llamó. La idea era compartir el conocimiento europeo con pequeñas naciones que estuvieran geográficamente fuera de Europa.

Es decir, contribuir al desarrollo del conocimiento del futbol en otros países. Por ejemplo, en México existe la Federación Mexicana de Futbol, o en España, la Real Federación Española de Futbol. Sin embargo, en el mundo hay muchos países que carecen de una Asociación o una organización propia. Entonces con la UEFA mi trabajo era colaborar con distintas naciones en desarrollar la gobernanza del futbol en su propio país y asociar a los clubes.

Fue así que durante dos años, viajé a 20 países, por citar algunos: Tailandia, Jamaica, Surinam, Guyana, Seychelles, Togo. Hace tres semanas realicé mi última sesión en línea con los clubes de Togo.

¿Qué les explicamos? Pues lo referente a la manera de jugar mejor juntos todos los clubes que existen en una nación. Además de finanzas, horarios de juego y administración del futbol.

Entonces estuve ahí una semana y realizamos talleres. Posteriormente, durante un año tuvimos sesiones en línea junto con los directores de las Asociaciones de Futbol de Togo.

Es decir, dar a otros países la pericia, los conocimientos, las habilidades para que todos los equipos de futbol de un país se organicen y mantengan comunicación entre ellos. Después de que las personas han terminado la capacitación, reciben de la UEFA un certificado.

Actualmente, estás en PSV Eindhoven ¿Cuál es tu trabajo en PSV?

El Club PSV me contrató como consultor. Actualmente, soy gerente de las relaciones internacionales del club. La tendencia mundial es que los clubes de futbol trabajen juntos.

Por ejemplo, Manchester tiene una red que unifica a distintos clubes que están por todo el mundo: Australia, Japón, América del Sur.

Mi perspectiva, mi opinión, es que el futuro del futbol es que los clubes del mundo trabajen juntos.

México fue el primer contacto internacional que hice, hablé con Carlos Salcido, quién jugó en PSV del 2006-2010, le llamé y le dije que quería hablar con el propietario del Club Guadalajara (Chivas). Así fue que viajé a la ciudad de Guadalajara y conocí a Amaury Vergara. Fuimos al estadio Akron, conocimos al entrenador, vimos un entrenamiento y las instalaciones. La pasamos muy bien en Guadalajara.

El segundo contacto que realicé fue con el brasileño Ronaldo Nazário “el Fenómeno”, quién jugó con PSV en 1994.

Ronaldo (1976) es considerado como uno de los mejores atacantes centro de la historia del futbol, además, fue incluido en el salón de la fama de la FIFA en 2016.

Actualmente, Ronaldo es el propietario de Cruzeiro Esporte Clube, en Belo Horizonte en Brasil, y del Real Valladolid en España, estuvo muy contento de haber retomado el contacto con nosotros en Eindhoven.

Posteriormente, Austin FC, en Texas, es el tercer contacto que realicé. Ahí visitamos el estadio, los entrenamientos y las instalaciones.

Y por último con Corea del Sur me puse en contacto con Park Ji-Sung, él jugó con PSV en dos ocasiones: 2004-2005 gracias a la invitación del entrenador y exfutbolista Guus Hiddink y en la temporada 20132014; además jugó con Manchester durante 7 años.

Park Ji-Sung (1981), es el primer futbolista asiático en haber ganado la UEFA Champions League, es uno de los jugadores asiáticos más exitosos en la historia del futbol habiendo ganado 19 trofeos en su carrera, entre otros destacados logros.

Ahora Park Ji-Sung juega con el Jeonbuk Hyundai Motors FC es un club de futbol surcoreano de Jeonju, Jeolla del Norte. Fue fundado en 1994 por Hyundai Motors, el propietario y principal patrocinador del club.

Estuvimos con él hace unos días en el estadio del PSV en Eindhoven y le entregamos su camiseta rojiblanca del PSV. Fue muy emotivo recibirlo otra vez en Eindhoven. Es así que mi trabajo en PSV es intercambiar jugadores, entrenadores y trabajar junto con otros clubes alrededor del mundo.

Tú has conocido a muchos jugadores holandeses con trayectoria importante, ¿de quién quieres contarnos?

Conocí a Johan Cruyff, futbolista holandés (1947-2016), quién es considerado una de las figuras más influyentes del futbol moderno debido a su estilo de juego y sus ideas como entrenador.

Y entre lo mucho que aprendí de él, fue esto: “Piensa un día en esa decisión que tengas que tomar o en el negocio que tengas que emprender y al día siguiente, ¡empieza!”

No pensar mucho, solo empezar y en el camino irás resolviendo todo lo que se va presentando. Pensar y hacer al mismo tiempo.

Johan Cruyff decía que las personas que dirigen un equipo de futbol deben ser ellos mismos deportistas, deben llevar el futbol en el corazón. No empresarios que solo piensan en el dinero.

Cruyff fue el fundador y director del Instituto que lleva su nombre y su misión era educar a los jugadores para convertirse en el jefe de sus propias empresas deportivas.

Los deportistas están acostumbrados a la acción, entonces lo que había que hacer es educar para que tuvieran las herramientas para emprender un negocio.

Recuerdo una anécdota que Johan Cruyff me contó. Fue hace muchos años, cuando aun él no era un hombre conocido. Entonces él necesitaba recursos para emprender un proyecto deportivo y tenía que hablar con la persona del Ayuntamiento encargada de esto.

¿Qué hacer? Pues lo primero, buscar con quién dirigirte, hacer la cita. Preparar muy bien tu discurso. Lo que significa en dos minutos explicar tu proyecto, convencer y obtener el patrocinio, es decir, si lo miras bien, en la mente de un futbolista, es como salir a jugar. Tienes un objetivo en mente, te preparas y sales a ganar.

Fui muy afortunado de haber conocido a Johan Cruyff, era un hombre inspirador.

También me dijo esto, soy amable con todos, pero si debo despedir a alguien porque no realiza bien su trabajo, lo haré.

En conclusión, yo hago mi trabajo en PSV con pasión, hago mi mejor esfuerzo, aportando ideas, abriendo caminos que no se habían explorado antes. Me gusta la acción, emprender. Si les gusta o no lo que hago, eso ya no depende de mí, yo no puedo influir en la opinión de mis jefes. Me considero una persona afortunada porque mi trabajo en el futbol es mi “dream job”, mi trabajo soñado.

A corto plazo, estoy planeando un viaje a Guadalajara con Amaury Vergara, por eso estoy aprendiendo español junto con un grupo de colegas de distintos departamentos dentro del equipo PSV y estamos aprendiendo español aquí en Eindhoven contigo.