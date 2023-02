El futbol mexicano es el más difícil que me tocó jugar: Javier Correa

Después de que protagonizara aquel enfrentamiento con la afición santista, Javier Correa volvió a la silla de conferencia de prensa en el TSM, pero sin la presencia de los medios de comunicación.

En una entrevista compartida y realizada por el propio club, el delantero argentino expresó lo que ha sido para él el inicio de este torneo Clausura 2023, en el que apenas se han disputado cuatro jornadas y ya logró anotar su primer tanto.

"Creo que vamos de menor a mayor y no hay que conformarse porque el otro día lo vivimos que nos fuimos con sabor amargo porque lo empatamos, pero también ir creciendo y saber que es un proceso, y que los chicos que van llegando y saliendo se tiene que adaptar, esto no es fácil, el futbol mexicano es el más difícil que me tocó jugar, y por ahí ahora que viene 'Saltita' y Emerson hacerles saber que vienen a un futbol muy difícil, muy competitivo y con mucha figura y hay que adaptarse rápido”, dijo.

Información en desarrollo.