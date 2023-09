EL FANTASMA, orgullo duranguense

La localidad de San José de Cañas, Durango, vio nacer a un reconocido cantautor de música regional mexicana. Alexander García, mejor conocido como "El Fantasma" está detrás de éxitos musicales como Mi 45, El Bélico, Cabrón y Vago, Palabra de Hombre, entre otros.

Radicado en Estados Unidos, el pasado viernes 15 de septiembre tuvo la oportunidad de dar el Grito junto a sus paisanos duranguenses, en la ciudad de Gómez Palacio.

Más de 30 mil personas congregadas en la explanada de la presidencia municipal vivieron el festejo patrio a su lado.

El encargado de amenizar el Grito de Independencia concedió una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón antes de subirse al escenario.

Con una sonrisa en el rostro, portando su sombrero y luciendo un traje de color beige con negro, con adornos brillantes, su logotipo y el mapa del estado de Durango en uno de los brazos, manifestó su sentir al presentarse en este evento: "estamos muy emocionados gracias a Dios… cuando quieran invitarnos aquí a Durango estamos más que contentísimos para estar con toda mi gente aquí".

LA LLEGADA DEL ÉXITO MUSICAL

"Porto sombrero, porque sigo siendo un ranchero. Camisa fajada indica hombre de respeto" es parte de la letra de Mi 45, canción que él considera una "joya que tenía guardada", ya que cuando se dio a conocer a finales del 2016, se convirtió en un éxito musical.

Luego de dedicarse a podar árboles, se convirtió en uno de los cantantes del momento.

Años después de este suceso, asimila su salto a la fama como una "locura":

"Obviamente todo empieza como una locura, se tiene uno que adaptar al modo de cómo va el movimiento, que donde quiera que salgas ya la gente te va ubicando, ya no hay, podemos decir... paz", por lo que reconoció que ahora debe cuidar más su imagen dentro de este proceso de adaptación, ya que se convirtió en inspiración para muchos niños. Sin embargo, su esencia se mantiene, ya que confesó que "seguimos siendo los mismos, carrilludos que siempre andamos en la batalla, en la locura con la plebada".

UN ARTISTA SINCERO Y DIRECTO

El público lo ha catalogado como un cantante humilde por su forma de ser, ante ello fue franco y resaltó que, como cualquier ser humano, tiene sus lados bueno y malo: "somos sinceros, repugnantes, somos muy repugnantes también. La humildad es una palabra que inició en su momento que la gente quiso usarla, pero pues la realidad es una palabra que yo la neta no la autorizo. Para mí es una palabra que mucha gente la usa como para caracterizarse, identificarse como que son una persona buena, pero sabemos que todos tenemos nuestro mal momento y su lado malo". Resaltando esta dualidad, recalcó nuevamente "yo sí soy repugnante, claramente lo digo pa' que sepan cualquier día que vean que me pongo repugnante ya saben", y es que, como todos, al bajar del escenario se enfrenta a diferentes situaciones de la vida cotidiana que no siempre lo tendrán de buen humor.

INSPIRACIÓN

Un común denominador de algunas de sus melodías, es la historia de un joven que después de atravesar diferentes dificultades alcanza el éxito, al cuestionarlo sobre si esto ha impulsado a sus fans, recordó la frase que dice "si yo lo hice, tú lo puedes hacer", destacando también que para eso "hay mucha ching*".

Asimismo, adaptarse al público es primordial, "que la gente se identifique con lo que tú hagas, si la gente no se identifica entonces no tiene pegue". Hizo una remembranza de sus inicios, en los que "la rancherada" figuraba en sus corridos. "Todo lo que viene siendo de rancho lo hicimos así, canciones de campo y me identifiqué con mucha gente, mucha gente se identificó conmigo y ahí es donde agarramos la aviada".

"Siempre, lo que tú hagas, aunque, no tiene que ser nada con ranchos, ciudad o lo que sea, si eres de RZR, practica los RZR; te gusta pintar dibujos, practica los dibujos; lo que sea, lo que tú hagas hay gente para todas las cosas que uno haga, entonces, búsquele por el lado donde debe de ser" fue el exhorto hacia sus seguidores más jóvenes.

En entrevistas pasadas, el nombre de José Alfredo Jiménez no pudo faltar. El fallecido actor y cantautor mexicano es su ídolo. Por lo que dijo que si lo tuviera frente a frente primero se echaría un trago con él para comenzar la noche "y poder platicar, escribir canciones, y pues saber las historias detrás de cosas, yo he convivido mucho con la familia Jiménez en ocasiones y me han platicado historias de ciertos temas que han tenido y a mí se me hacen muy interesantes los temas que han platicado". Ya que le gustaría conocer a detalle ciertas canciones.

SU HIJO SIGUE SUS PASOS

No sólo es el ejemplo de sus fans, en casa, siendo padre de dos niñas y dos niños, también es inspiración. Declaró que particularmente su segundo hijo, Mateo, quien recientemente cumplió años, desea dedicarse a la música. "Apenas acabamos de hacer un tema con él, lo vamos a sacar en estos días si Dios quiere. Sacamos otra vez el tema de La Historia de un Ranchero, es un tema que a mí me gusta mucho, siempre me llega mucho a mí, hay veces que me dobla cuando la canto y pues él me vio una vez cantar en un escenario, entonces para él fue como un momento especial, entonces él se la aprendió machín, y ya la grabamos y soltamos un pedacito en las redes sociales, en Instagram pa' que lo vean".

A pesar de que ya le advirtió el trabajo arduo y sacrificios que representa ser un cantante famoso, dice que él no quita el dedo del renglón, así que lo apoyará, le permitirá experimentar y desea que construya su propia personalidad. Con una sonrisa aún en el rostro, entre juego y risas junto a su equipo de trabajo, concluyó la entrevista.