El Fantasma anda de 'selectivo' con su nuevo video musical

Ahora sí que El Fantasma anda muy “selectivo”.

Este viernes, el cantante dio a conocer su nuevo sencillo llamado, El selectivo, con el que invita a sus seguidores a reflexionar acerca del valor que tienen las amistades reales.

De acuerdo con un comunicado, la rola habla de cómo inevitablemente con los años hay que ser más selectivo con quien se tenga cerca e invita a pensar en aquellos que dicen llamarse “amigos”, pero que en realidad solo quieren hablar mal.

“A los que andan cacareando que lo mío es pura suerte ustedes sigan hablando, mientras yo me hago más fuerte los amigos a mi casa, no ocupan invitación y los otros no más pasan, no sé qué se les perdió”, reza la rola.

Este lanzamiento vino acompañado de grandes destaques en las principales playlists de plataformas como Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Apple Music, Pandora y Tidal.