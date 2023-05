El Espacio de Cerpa

El pasado martes comenzaron las semifinales de la NBA iniciando primero en la Conferencia Oeste donde los Lakers, que después de dejar en el camino a los Grizzlies y posteriormente a los aún campeones Warriors, tuvieron que empezar en Colorado para medirse con los cuarto mejores sembrados del basquetbol profesional y primeros en esta región como son los Nuggets de Denver donde una exhalación colectiva de alivio, flotó a través de Ball Arena, mientras los fanáticos inundaban las escaleras de salida celebrando la supervivencia de los Nuggets con la victoria de 132-126.

El serbio Nikola Jokic, de tal manera, simplificó la carga al registrar su tercer triple-doble consecutivo de estos playoffs siendo 34 puntos, 21 rebotes, 14 asistencias y sexto de la carrera actual de los Nuggets ya que, al hacerlo, el pivote del equipo de Michael Malone, se unió a Magic Johnson (1982) y Draymond Green (2019) para la segunda mayor cantidad de triples-dobles en una sola postemporada.

El Centro de los Nuggets, ahora se coloca como el único jugador en la historia de la NBA en contar múltiples triples-dobles de 30 puntos y 20 rebotes (los miembros del Salón de la Fama como Wilt Chamberlain y Kareem Abdul-Jabbar lo lograron solo una vez) y Jokic lo logró a través de una agresión inclemente desde el comienzo, diseminando 19 puntos con 16 rebotes, siete asistencias y dos bloqueos durante una primera mitad en la que Denver apiló una ventaja de 18 puntos.

El hombre grande ahora se ubica como el segundo jugador de la NBA en producir más de 15 puntos y más de 15 rebotes en la primera mitad de un juego de playoffs (Tim Duncan anotó 22 puntos con 16 rebotes contra los Lakers en las semifinales oeste de 2002) y también demostró ser crucial para construir un pequeño colchón para una sequía del último cuarto durante la cual, Jokic no estuvo fino ya que los Lakers, cerraron a 124-121 en un Austin Reaves tirando de 3 puntos con 3:23 restantes para jugar donde la solitaria ventaja de la noche de Los Ángeles, llegó a un viaje de LeBron James hacia el cubo para comenzar el juego, pero los Lakers, se fueron cuesta arriba el resto del camino cerrando fuerte con 72 puntos en los dos últimos cuartos; para hoy, el equipo de Darvin Ham, no tiene otra más que ganar porque si no, se les pondrá muy complicado el camino que falta por recorrer.

Y ayer también comenzó la batalla entre los actuales campeones de la Conferencia Este como son los Celtics, contra el sorprendente equipo del Calor de Miami donde tuvieron que pasar 113 días desde el último choque entre estas dos escuadras que fue por allá del lejano mes de enero siendo esto, una eternidad en una temporada de la NBA lo que equivale a casi cuatro meses para que ambos equipos se transformen, cambien, se endurezcan e idealmente mejoren.

Y existe una familiaridad entre estos dos rivales que trasciende el calendario actual ya que es la tercera vez en cuatro años, que Boston y Miami lucharán por un puesto en las Finales de la NBA, recordando la famosa "burbuja de Orlando" en los playoffs de la temporada de la pandemia en el 2020, donde el Heat ganó en seis juegos, aprovechando el entorno de la cancha neutral para avanzar.

La primavera pasada, los Celtics lideraron 3-2 antes de dejar caer el Juego 6 en casa, obligándolos a asegurar en Miami a ganar su tiro final contra Golden State y ahora, otra vez a Boston se le ha considerado favorito en el Este durante la mayor parte de la postemporada y por encima de sus rivales actuales que se despacharon al sembrado número uno como lo son los Bucks pero necesitaban 13 juegos para alcanzar este punto.