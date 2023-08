El empleo y los jóvenes

Hace no muchos años, para muchos jóvenes el éxito en la vida era tener un empleo estable, casarse, conseguir una casa. Si podías tener esas cosas antes de los 40 años, se podría decir que eras exitoso. Ahora es diferente, me parece que no es que los jóvenes no quieran una casa propia, sino que los precios se han ido elevando y es más complicado costearlo.

En el reportaje de Gatopardo de 2022 titulado "Los robots y la automatización del empleo en Estados Unidos" explicaban el proceso de cultivo de fresas en el estado de Florida: era época de pandemia y con la consecuencia baja de migración personas, aunque los salarios que se pagan a jornaleros para la cosecha eran relativamente altos (unos 20 USD por hora), casi ningún estadounidense quería trabajar ahí, preferían salarios, aunque más bajos, que implicaran menos esfuerzo físico. Con ello, las asociaciones de agricultores se tuvieron que mover e incentivar el desarrollo de máquinas cosechadoras para suplir la crisis de trabajadores.

Algo similar se está gestando con la juventud en China. Con una economía en crecimiento y mayor acceso a la información, muchos jóvenes se están negando a trabajar en manufactura. Eso por supuesto supone un problema para el mundo occidental, durante décadas el gigante asiático ha sido proveedor de mercancías a bajo costo, poniendo a competir al mundo.

Esto tiene que ver también con que las nuevas generaciones están más preparadas, mejor que sus padres, difícilmente quieren resignarse a salarios precarios que la industria los tenía acostumbrados. Hay otro tema con China y es que, por primera vez en 60 años, ha perdido población, siendo ahora el segundo país más poblado detrás de la India, además que, en la información pública hasta abril de 2023, China tenía un 20% de jóvenes desempleados, la mayor tasa en los últimos 5 años.

¿Será el fin de la fábrica barata del mundo? seguramente en próximos años veremos menos productos de bajo costo, lo cual no necesariamente es malo, sin embargo, la economía mundial se tendría que replantear el cómo se distribuye el ingreso, con la popularización de los sistemas de inteligencia artificial y lo que se viene en cuanto automatización en la producción de la industria que se te ocurra, de algún modo debe llegar el sustento a las nuevas generaciones, que probablemente no implique un trabajo manual a gran escala.

En el caso de México, desde hace algunos años se observa a jóvenes que buscan un empleo que les permita mantenerse, pero también que les de tiempo necesario de recreación y otras actividades naturales y necesarias para el desarrollo personal. Así, aunque en los últimos años se han decretado mejores prestaciones salariales, también es cierto que la juventud está buscando más allá de tener con qué subsistir, una mejor calidad de vida que no necesariamente los tenga atados a un lugar, a un horario.

Cuando digo que no es necesariamente malo que se acaben los productos baratos es porque hemos estado explotando tanto a la naturaleza, que vivimos en una época de consumo desenfrenado, donde ya no se reúsan las cosas o se reparan, sino que se compran y desechan, lo que eso implica para el medio ambiente, además de la explotación laboral.

@toro