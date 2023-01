El discurso de Guillermo del Toro tras el triunfo de Pinoccho

Guillermo del Toro dio un paso más para obtener un nuevo Oscar en su carrera, luego de que ayer en los Globos de Oro, considerados a pesar de críticas y controversias como la antesala de la estatuilla hollywoodense, ganó con Pinocho el premio a Mejor película de animación.

"Queremos dedicarlo primero a nuestras esposas Jennifer y Kim, quienes nos dieron vida cuando éramos objetos inanimados", dijo el tapatío al subir al escenario, acompañado de Mark Gustafson, codirector del filme. "La animación no es un género para niños, es un medio. Hicimos esta película con más de 60 unidades, más de mil personas que dieron forma a una historia sobre la vida, la pérdida y la pertenencia", señaló.

La más reciente ocasión en que Del Toro ganó el Globo fue hace cinco años, cuando triunfó con La forma del agua; semanas después ganó el Oscar. "Esperamos que si no la has visto, lo hagas. No es una película para niños, pero los niños pueden verla contigo si se las explicas", ahondó Del Toro.

Fue una noche en que otros mexicanos se fueron con las manos vacías, pues Diego Calva y su papel en "Babylon" no pudo contra Colin Farrell, quien se llevó el galardón a Mejor actor en película por "The banshees of Inisherin". Y Diego Luna, que se encontraba nominado por su protagónico en la serie "Andor", sucumbió ante Kevin Costner por "Yellowstone".

El legendario Steven Spielberg se llevó a casa, por su parte, el Gloro de Oro a Mejor director y Película drama por "The Fabelmans", una semi biografía de él mismo, colocándose también como un fuerte candidato al Oscar. "Me di cuenta, cuando cumplí 74 años, que lo mejor era contarla en este momento. Nadie sabe cómo eres hasta que se tiene el valor de decirlo a todo el mundo", expresó sobre la historia de un niño que ve al cine como una forma de ver la verdad.

Michelle Yeoh, de "Everything everywhere all at once", agradeció su premio a Mejor actriz en Película, musical o comedia, con un discurso en el que recordó cuando llegó a Hollywood desde el continente oriental (nació en Malasia) y le dijeron que era parte de una minoría.

"Cumplí 60 años el año pasado y ustedes, mujeres, entienden esto de que a medida que los años aumentan, las oportunidades comienzan a disminuir. Estuve en un momento en el que pensé que había tenido una carrera buena y trabajado con mejores personas, entonces llegó el mejor regalo".

La entrega se transmitió en vivo en Estados Unidos, pero no en Latinoamérica, luego de que el año pasado fuera boicoteado por televisoras, actrices y actores, por considerar que la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, organizadora de los premios, carecía de representatividad.

El comediante Jerrod Carmichael fue anfitrión del evento celebrado en el hotel Hilton de Beverly Hills, que se caracterizó por premiar y dar mensajes sobre la diversidad y la inclusión, y hasta hacer algunas bromas. La Mejor película en lengua extranjera fue "Argentina, 1985", de Santiago Mitre.