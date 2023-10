El día que Travis Barker reveló el gran amor que sentía por Kim Kardashian, hermana de su esposa

Actualmente, Travis Barker y Kourtney Kardashian protagonizan uno de los romances más sólidos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, antes de que el baterista conociera a la mayor de las Kardashian, este se encontraba enamorado de Kim Kardashian.

A través de redes sociales se difundió una serie de comentarios donde usuarios recordaron el supuesto pasado amoroso entre el integrante de Blink 182 y la fundadora de KKW Beauty, esto después de que Kim Kardashian presumiera en sus redes el baby shower de Travis y Kourtney.

Habría sido en su libro titulado Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums, publicado en 2015, que el ahora esposo de Kourtney indicó que se sentía bastante atraído por Kim.

"Se podría pensar que quería hacer las peores cosas con esta chica debido a sus cintas íntimas, pero fue exactamente lo contrario de cualquier otro encuentro que he tenido con una mujer: con Kim, quería ser nada más que un caballero para ella. Fue tan raro”.

“Éramos muy dulces el uno con el otro, como niños pequeños, y luego, cuando estábamos separados, ella me llamaba y me decía: 'Quiero verte de nuevo', 'yo también', diría yo”, escribió.

En otra parte del libro, Travis recordó que era imposible no verla, a pesar de que él se encontraba teniendo algo con Paris Hilton, gran amiga de la exesposa de Kanye West.

"¿Cómo no puedes mirar a Kim? Eso sí, disfrute mucho salir con Paris, pero me encantan las chicas con curvas. Kim era un regalo para los ojos. De ninguna manera le falté al respeto a Paris, pero no podía apartar los ojos de Kim", relató Barker en ese momento.

Por otro lado, en una entrevista para US, realizada en ese mismo año, el baterista mencionó que a pesar de que estaba enamorado de ella, nunca pasó nada entre ellos.

“Estaba enamorado de ella y estábamos coqueteando, pero nunca pasó nada. Ella fue tan amable y educada, me sentí como un perfecto caballero a su alrededor”.

Anudando esto, varios años después de esta publicación, en el 2021, cuando Travis se encontraba ya saliendo con Kourtney Kardashian, Shana Moakler señaló que su matrimonio con Travis se había terminado porque este le fue infiel con Kim.

Corría el año 2000 cuando Shana y Travis se casaron, sin embargo, este se terminó después de que la modelo descubriera que su esposo tenía una supuesta ventura con la empresaria.

Después de estos señalamientos, Kim utilizó sus redes sociales para negar este hecho, asegurando que entre ellos siempre ha habido una amistad: "¡No!, historia falsa. Hemos sido amigos durante años y estoy muy feliz por él y Kourtney", sostuvo.