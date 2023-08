El 'destino' trae a Torroja a Torreón

Cada que viene a la Comarca Lagunera genera una revolución musical y de sentimientos.

A varios años de ausencia, Ana Torroja se encuentra lista para volver a Torreón.

La exvocalista de Mecano se presentará en Torreón el próximo 24 de octubre en el Teatro Nazas a las 9:00 de la noche, según confirmó en exclusiva a El Siglo de Torreón una de los organizadores del gran evento.

La artista ofrecerá a sus fanáticos de la región, su nuevo tour llamado Volver.

La venta de boletos comenzará este lunes en el sistema Newticket.

Según dieron a conocer los organizadores, Torroja interpretará éxitos de Mecano y de su carrera en solitario.

Ana es una mujer que se ha caracterizado por reinventarse a nivel profesional y personal, en todo momento.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, la española mencionó cómo es que ha podido renovarse en un mundo actual marcado por la inmediatez.

"La evolución está en la naturaleza, es una ley de vida, ya que todo está en constante movimiento y evolución y así lo siento yo en mi vida diaria y profesional. Me gusta rodearme de jóvenes, aprender de ellos, aprender otras fórmulas de crear.

"Nunca había grabado un disco o compuesto una canción tan rápido. Tienen -los chavos- las cosas tan claras en su cabeza, yo siempre le doy mil vueltas a todo y ellos lo ven clarísimo desde el minuto uno, esa velocidad de creatividad es impresionante. Ahora, hoy en día se escriben canciones sabiendo que tienen que enganchar en los primeros segundos porque si no, la gente pasa a otra cosa y esa melodía se perdió en el limbo. Hoy en día hay que renovarse o morir y no me quiero morir todavía".

En esa misma charla, Ana reveló que no sabe qué hubiese sido de su vida sin Mecano.

"No sé qué habría sido de mi vida. El destino siempre ha tenido muchos regalos para mí, los he visto y los he sabido aprovechar y disfrutar. No sé qué habría sido de mí, no tengo ni la más remota idea; yo creo que hubiese hecho algo que tuviera que ver con la creatividad, más no sé qué".

De igual manera, la cantante contó cuáles son los motivos que le hacen sonreír en su vida.

"El hecho de estar aquí, de tener salud, de estar rodeada de personas que me quieren como mis amigos, mi familia y mi público. Estamos viviendo todavía un año muy gris y extraño y por toda esa gente que no ha sobrevivido tenemos que levantarnos todos los días con una sonrisa y con el Sol ahí, aunque no salga, aunque el día esté gris, pero el Sol siempre está ahí detrás de las nubes; entonces tenemos que seguir hacia delante con motivación, fuerza y ganas".

Repertorio

Algunos temas que cantará son:

*La fuerza del destino

*Maquillaje

*Disculpa

*Ay qué pesado

*Me colé en una fiesta