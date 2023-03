El catálogo Messier

Se trata de una lista con 110 objetos que ha fungido como base para aquellos que se adentran en la astronomía. Su autor los recopiló para facilitar su cacería de cometas, pero con ello dio un gran paso en la exploración moderna del cielo.

Se dice que Charles Messier era un cazador de cometas. Cada noche apuntaba su telescopio al cielo de París, colocaba la mira en el aparato y buscaba astros como sin en ello se le fuera la vida. Este apasionado del firmamento nació el 26 de junio de 1730, en Badonvillier, al noroeste de Francia. Fue el décimo de doce hijos. Desde niño se mostró como un ferviente aficionado a la astronomía, pues un gran cometa y un eclipse anular de Sol le trazaron imágenes inolvidables.

Tenía veinte años cuando se trasladó a París. En 1751, su hermano le consiguió un trabajo como asistente en el Observatorio Marino, instalado en el Hotel de Cluny, en pleno corazón del Barrio Latino. Esa fue la guarida de sus descubrimientos. Su primera observación documentada responde a un tránsito de Mercurio en 1753.

Cuando Messier acudía a su caza astronómica, solía toparse con cuerpos que parecían cometas y al final no lo eran: nebulosas, galaxias y cúmulos de estrellas lo distraían de su objetivo. Algo frustrado y cansado de la situación, comenzó a clasificarlos. Esa es la raíz de su famoso catálogo.

La intención era otorgar una guía a los cazadores de cometas para que no confundieran los astros y simplificar su tarea, pero actualmente es empleado como documento fundamental para aquellos que intentan adentrarse a la práctica de la astronomía.

La noche del 28 de agosto de 1758, Charles Messier inauguró su catálogo con el registro de la M1 o Nebulosa del Cangrejo, mientras se encontraba en la búsqueda del cometa Halley.

Llamado “El hurón de los cometas” por el rey Luis XV, en 1759 consiguió ser el primer astrónomo en registrar el regreso del cometa Halley, para luego seguir y estudiar su órbita con precisión. La Academia Francesa de Ciencias lo nombró miembro en 1770. Anteriormente recibió reconocimientos de otras instituciones como la Academia de Harlem (Países Bajos), la Royal Society de Londres (Reino Unido) y la Academia de Ciencias de Berlín (Alemania).

En 1806, a los 76 años, Napoleón le obsequió la Cruz de la Legión de Honor. Messier respondió al emperador con una memoria sumamente servil, en la cual le dedicó el gran cometa C/1769, de 1769. El astrónomo llegó a sugerir que el descubrimiento de ese cometa era una especie de signo astrológico para anunciar el nacimiento del conquistador.

Aquellas palabras no fueron tomadas a bien por el gremio científico y afectó la reputación de Messier. No obstante, el astrónomo continuó trabajando hasta 1815, año en que quedó paralítico. Murió en París, el 12 de abril de 1817. Tenía 86 años. Su cuerpo está sepultado en la Sección 11 del cementerio de Père Lachaise.

El catálogo

En total, son 110 los elementos registrados en el Catálogo Messier, cuyo título formal es Catalogue des Nébuleuses et des amas d’Étoiles, que l’on découvre parmi les Étoiles fices sur l’horizon de Paris (Catálogo de Nebulosas y Cúmulos de Estrellas, que se observan entre las estrellas fijas en el horizonte de París). Muchos fueron agregados por otros astrónomos tras la muerte del autor. La lista incluye galaxias, nebulosas de emisión, un resto de supernova, una estrella doble, cúmulos globulares, cúmulos abiertos, un asterismo, una nube de estrellas y nebulosas planetarias.

La primera edición del catálogo, publicada en 1771, sólo incluía 45 objetos, del M1 al M45. En 1780 se agregaron del M46 al M70. En 1781 se amplió hasta el M103 y, más de un siglo después, astrónomos se apoyaron en los apuntes de Messier para concluir la lista hasta el objeto M110.

Además del M1 o Nebulosa del Cangrejo, la lista contiene objetos como el famoso M45 o Las Pléyades, un cúmulo abierto famoso por tener presencia en la mitología griega; el M31 o Galaxia de Andrómeda, ubicado a 2.5 millones de años luz de la Vía Láctea; el M42 o Nebulosa de Orión, situado al sur del cinturón de Orión; el M13 o Cúmulo de Hércules, cúmulo globular residente de la constelación que lleva el mismo nombre, entre otros.

Según el doctor Jesus Rodrigo F. Torres, investigador de la Universidad Tecnológica Rizal (Filipinas), en su documento The messier objects as a tool in teaching astronomy, publicado por la Scientific Research Publishing, el documento no sólo es empleado por astrónomos amateurs, también funge un importante papel en los programas académicos de prestigiadas universidades.

El profesor indica que cada objeto registrado en el catálogo ostenta una historia que contar y resguarda secretos que sólo pueden ser revelados ante los ojos de los astrónomos. “Los objetos de Messier son algunos de los más vistos y estudiados objetos en el cielo nocturno. He aprendido, a través de muchos años, que estos objetos son excelentes herramientas para enseñar conceptos de astronomía a los estudiantes y también al público”, indica el investigador.

Desde mediados de la década de los años ochenta, amantes de la astronomía realizan el llamado Maratón Messier, cuyo reto consiste en observar en una noche los 110 objetos incluidos en el catálogo. En 1985, el primero en lograr la hazaña fue Gerry Rattley, un residente de la localidad de Dugas, Arizona, Estados Unidos.

Cabe señalar que, dependiendo del estado del cielo y el punto de observación, los objetos pueden ser localizados desde un telescopio modesto e incluso desde unos binoculares. La mejor época del año para llevar a cabo el Maratón Messier es en la luna nueva entre marzo y abril.

El Catálogo Messier también ha sido detonante para la confección de otros catálogos como el New General Catalogue, compilado en 1888 por John Louis Emil Dreyer, astrónomo de origen danés, y nutrido por siete mil 840 objetos.

Proyecto de la NASA

En su página web, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha publicado una serie de fotografías que, desde junio de 2018, el telescopio espacial Hubble ha tomado a los objetos del Catálogo Messier. Algunas de estas instantáneas ofrecen vistas a la totalidad de un objeto determinado, otras se centran en detalles y áreas específicas.

Por ejemplo, para capturar al M31 o Galaxia de Andrómeda, el telescopio realizó un total de siete mil 400 exposiciones para poder crear una imagen mosaico capaz de mostrar la mitad de esa galaxia. Y es que, a diferencia de una cámara digital convencional (que emplea luz roja, verde y azul para crear una imagen a color), el telescopio Hubble captura imágenes monocromáticas en longitudes de onda de luz específica.

“Además, Hubble está equipado para tomar imágenes infrarrojas y ultravioletas, que pueden revelar información que no se puede obtener usando solo luz visible. Debido a que la luz infrarroja y ultravioleta no son visibles para los ojos humanos, estas imágenes deben procesarse de tal manera que sean significativas para los observadores. Esto se hace asignando colores que los humanos pueden percibir a las longitudes de onda que ellos no pueden”, explica la NASA.

Las imágenes de los objetos del Catálogo Messier, tomadas por el telescopio Hubble de la NASA, están disponibles de manera gratuita y con buena resolución en la dirección nasa.gov/content/goddard/hubble-s-messier-catalog.