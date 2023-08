'El Burro' Van Rankin despotrica contra la relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas: 'se me hace desagradable'

Mediante un reciente encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, Jorge, "El Burro" Van Rankin despotricó contra la relación que Luis Miguel sostiene actualmente con Paloma Cuevas, y es que para el exconductor de Hoy, el cantante rompió algunos códigos al involucrarse con la expareja de uno de sus amigos, incluso calificó el noviazgo como desagradable.

"No estoy de acuerdo con esa relación, le cayó muy bien el noviazgo con la adorada Paloma, la ex de su compadre. A mí se me hace desagradable, creo que no está padre, pero pregúntenle a él", dijo a las cámaras y micrófonos que lo esperaban a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

El intérprete de "Suave" y la diseñadora comenzaron a salir hace algunos meses, luego de que ella se separara del torero Enrique Ponce; sin embargo, la convivencia entre "El Sol" y Paloma se dio muchísimo tiempo atrás, desde la infancia, pues ambas familias eran muy cercanas; incluso, la española es madrina de uno de los hijos que Luismi tuvo con Aracely Arámbula.

Pero el romance no fue de lo único que "El Burro" se animó a hablar, en cierto momento el también actor fue cuestionado sobre la faceta de su examigo como padre y no sólo le recomendó no cometer los mismos errores que cometieron con él cuando era niño, sino que aprovechó para mandarle un mensaje y pedirle que se acerque a sus hijos y no solamente a los de su nueva pareja: "Si él vivió esa infancia lo que tiene es cortar de tajo. Ve a tus hijos, diles que los amas, bésalos y no a los de la mujer (Paloma)", agregó.