'El baile me permite expresarme', dice Mariandrea, lagunera que impactó en America's Got Talent

El talento 100 por ciento lagunero ahora sí que está volando muy alto gracias a una joven lagunera, cuya pasión es el baile.

Con tan solo 14 años, Mariandrea Villegas llegó al programa America's Got Talent, donde impactó a los jueces con su coreografía, tan es así que ha pasado a la semifinal que se llevará a cabo en septiembre.

Villegas charló con El Siglo de Torreón de su labor en dicha emisión en donde figuran como críticos; Sofía Vergara, Heidi Klum, Howie Mandel y Simon Cowell.

“Sentí padrísimo estar ahí, y estoy muy agradecida con los jueces y emocionada por lo que sigue. Pasé a la semifinal, a realizarse en septiembre”, sostuvo.

Como toda una profesional, Mariandrea contó que se alistó al máximo para ofrecer una gran presentación y de paso poner en alto los nombres de México y Torreón.

“Obviamente, antes de salir estaba muy nerviosa, pero les cuento que ensayé mucho y que antes de salir hice bastantes afirmaciones. Calenté y luego ya, bailé”.

En la charla, la chica reveló quiénes le montaron la coreografía con la que logró destacar en America's Got Talent,

“La montó la maestra de Los Ángeles, Zoi Tatopoulos, y otra parte mi profesora de Torreón, quien es Aly Negrete. Me tomó un mes ensayar la coreografía para el escenario”.

Contó Mariandrea que la producción de America's Got Talent fue la que la buscó, algo que le da bastante alegría y que le otorgo una mayor seguridad en sí misma.

“Ellos me buscaron. Estaba yo de vacaciones y me llegó un email, en donde me decían que si quería audicionar y yo encantada que acepte”.

Por otro lado, Villegas mencionó que comenzó a bailar desde muy pequeña, pero en un inicio veía esta actividad como hobbie.

“Cuando cumplí los ocho años de edad me empezó a apasionar más porque comencé a ver que yo iba mejorando y vi muchas bailarinas de fuera, algo que me motivó bastante. Aquí estuve en CDL y a los 7 años me cambié a la escuela Epic Motion”.

La joven detalló que algo que también le ha dado mucha motivación es que su familia, amigos y los laguneros le han externado su apoyo.

“Mis papás me acompañaron a la audición. Estoy muy emocionada por el apoyo que me han dado la gente de la Comarca y de muchos otros sitios. En verdad que se los agradezco”.

Para Mariandrea, el baile se ha vuelto vital en su vida. Una necesidad que la complementa, mientras que le permite expresar sus sentimientos a través de cada movimiento.

“El baile me permite expresarme, a menudo doy el ejemplo de que es como un órgano de mi cuerpo, sin él, no funciono yo”, dijo la joven y añadió que al baile le dedica cuatro horas al día.

La estudiante de secundaria comentó que además de seguir su camino en el baile, en unos años le gustaría dedicarse a la producción y llegar al cine, “además de que eso me volvería una bailarina muy completa”, puntualizó.

Será en septiembre cuando la chica vuelva a America´s Got Talent a las semifinales con una coreografía que ya alista.