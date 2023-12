El alcohol y el tabaco, las drogas más letales en México

El alcohol es la droga que ha matado a más personas que cualquier otra sustancia en México en el último año, seguida por el tabaco, según cifras de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).

Juan Manuel Quijada Gaytán, titular de la Conasama, dijo que en comparación a otras drogas ilegales, tanto el alcohol como el tabaco resultan más letales.

Y si la prueba o los inicios se dan en medio de una crisis de ansiedad, depresión o con una mala salud mental, el “engancharse” resulta casi inevitable.

“Si nos ‘pesca’ el consumo de sustancias con un padecimiento, con mala salud mental, el riesgo de que nos quedemos ahí es mucho más alto que si nos ‘pesca’ con salud mental, en donde como muchos de nosotros, nos ha pasado que nos dan en la secundaria a probar un cigarrillo, pero como no tenemos depresión y ni ansiedad, simplemente decimos esto no me gustó, no es para mí, y ahi queda el asunto; Pero cuando tenemos una depresión y nos ofrecen un cigarrillo, nos va a dar una falsa idea de que se nos quita la depresión y empezamos un camino que es el abuso, dependencia y luego la famosa adicción.

Después de dichas sustancias aparecen con una letalidad más baja, drogas como el cannabis (mariguana) así como los estimulantes como son las metanfetaminas.