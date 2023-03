El actor Andrés García quiere reconciliarse con sus hijos y espera recibirlos en casa

Andrés García sigue luchando contra la cirrosis que padece tras una vida de excesos, el actor del cine mexicano, se encuentra libre de sustancias tóxicas luego de que hace unos meses su esposa Margarita Portillo revelara que había tenido una sobredosis de cocaína, lo que lo había llevado al hospital tras la emergencia médica.

Margarita contó al programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante que el sábado pasado un médico fue a revisar a Andrés García y lo encontró bien y le ajustó algunos medicamentos; lo más importante es que el actor se encuentra desintoxicado, por lo que está lúcido, detalló; precisó que el actor ya comenzó a comer un poco más, pues ya llevaba tiempo comiendo muy poquito, lo cual se debió a que tenía acumuladas toxinas en el estómago.

"Es una enfermedad muy complicada, pero no pierde el apetito, porque pide cosas y pide cosas, eso es bueno, se le pone una vitamina, hierro intravenosa más o menos una vez al mes", dijo.

Portillo expresó que aunque está estable, ha perdido mucho peso y sus movimientos son limitados, ya que no puede caminar bien, lo hace con ayuda de una silla de ruedas.

"El doctor lo ve bien pero ha perdido mucho peso, no puede caminar casi, sí se para para el baño y cosas así, pero si lo sacamos al patio es con ayuda de la silla de ruedas y lo pasamos a otra silla muy cómoda que le gusta estar a ratos así viendo los pajaritos".

En cuanto al estado de ánimo, Margarita dijo que algunos días Andrés amanece de buenas, pero a veces amanece a "la Andrés García" y a veces le dice que se siente triste.

"Está desmejoradito, es un proceso", revela Portillo, quien recordó que fue muy difícil cuando el actor tuvo el síndrome de abstinencia, síntomas físicos y mentales que aparecen después de suspender o reducir el consumo de una droga.

"Fue terrible", recordó.

La esposa del actor, que lo acompaña y lo cuida en Acapulco, reconoce que Andrés García nunca se cuidó y que fue decisión de él llevar su vida así como la llevó, y ahora, es complicado cuidarlo en gran parte por el carácter del actor que recientemente tuvo diferencias con su hijo Leonardo.

Sin embargo, tras una reflexión, y a pesar de las acusaciones que los hijos de García hicieron en su contra, Margarita dijo que contactará a los hijos del actor para que vayan a verlo, pues es un deseo de Andrés.

"Precisamente el día de ayer le pregunté, porque a Andrés nunca le han gustado las sorpresas, entonces no quería hacer venir a nadie y me dijera: 'qué hace ese cabrón aquí'; a Andrés nunca le han gustado las sorpresas, entonces ya me dijo que sí los aceptaría (a sus hijos)", reveló.

De acuerdo con una llamada que Gustavo Adolfo Infante le hizo a Leonardo García, éste estaría dispuesto a ir a ver su papá, pues dijo, lo extraña mucho.

A pesar del difícil momento que vive Andrés García, no pierde el humor, pues su esposa relató que en su reciente revisión médica bromeó: "De una vez póngale tres kilos de perico doctor".