El 2023, año de las adaptaciones de videojuegos a series y películas

Pocas veces los videojuegos han tenido buenas adaptaciones en formato de película o televisión, podrían mencionarse varios ejemplos como el caso de Resident Evil (2001-2016), una saga que aunque fue sumamente exitosa en taquilla y se hicieron en total seis cintas, no logró convencer ni a los críticos especializados, así como tampoco a los fans del material original. Estas películas estuvieron protagonizadas por Milla Jovovich.

En el año 2021 se intentó hacer un reboot con la película Resident Evil: bienvenidos a Racoon City, aunque no tuvo una buena recepción ni a nivel crítico ni en taquilla.

Otro ejemplo es el de Tomb Raider, de la cual se hicieron dos películas protagonizadas por Angelina Jolie a principios de los años 2000, y más tarde se intentó revivir la franquicia en el 2018 con el regreso de Lara Croft, ahora interpretado por Alicia Vikander.

Con el paso del tiempo se han hecho varios intentos de llevar videojuegos a la pantalla, algunos fallidos y otros exitosos.

Ejemplos hay muchos como Detective Pikachu (2019), Mortal Komat (2021), Warcraft (2016) y Assassin's Creed (2016), por mencionar algunos.

También la televisión ha llevado estas historias como el caso de Halo, pues la franquicia fue llevada a la pantalla chica gracias al servicio de “streaming” Paramount+.

En el aspecto animado, se han hecho muchas series en anime, animadas y también en la gran pantalla, tal como ocurrió con The Angry Birds Movie (2016) y su secuela del 2019.

O la película hibrida de Sonic the Hedgehog, pues si bien se trata de un live-action, el personaje principal está hecho al cien por ciento de CGI.

Este 2023 dos grandes apuestas confirmaron que los videojuegos tienen mucho para dar tanto en la gran pantalla, pues a nivel crítico y comercial resultaron ser un éxito.

Por un lado, The Super Mario Bros. Movie se convirtió en la segunda película más taquillera del 2023, solo por detrás de Barbie, esto sin mencionar que hizo que toda una nueva generación de niños se enamore de los icónicos personajes de Nintendo.

En tanto, en la televisíón, HBO se encargó de adaptar el videojuego de terror The Last of Us en una increíble serie protagonizada por Pedro Pascal, la cual pretende ganarse todos los Emmy posibles.

Estos no fueron los únicos estrenos basados en videojuegos, pues también llegaron películas como Gran Turismo y el más reciente estreno, Five Nights at Freddy's: la película, aunque con menor impacto a nivel de crítica, sí resultaron ser éxitos en taquilla.

El “streaming” también vio llegar series como Twisted Metal de HBO y Castlevania: Nocturno de Netflix.

El 2023, año de las adaptaciones de videojuegos a series y películas