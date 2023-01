Ejecutivos de Warner están dispuestos a continuar con Ezra Miller como The Flash

La polémica en Warner Bros. Discovery en relación con el futuro de DC Studios ha dado mucho de que hablar en las recientes semanas, luego de que se anunció de manera oficial la salida de Henry Cavill como Superman, así como el reinicio de la franquicia. A pesar de esto, un nuevo reporte señala que el reinicio no sería parcial, ya que algunos ejecutivos del estudio están dispuestos a mantener a Ezra Miller como The Flash.

Mucho se ha dicho de sí, las películas que se estrenan en 2023 de DC Studios formarán parte de los planes de James Gunn y Peter Safran, quienes fueron puestos en el asiento de productor de la compañía para hacer una reestructuración y reorganización en los proyectos.

Al parecer, estos cambios no serán totales, aunque si amplios, ya que según señala Variety, fuentes cercanas al estudio describen al reinicio como "amplio pero no general". Esto implicaría que no se descarta el futuro de Ezra Miller y su primera película en solitario de The Flash.

El portal señala que "dado que Miller no se ha metido en problemas desde que comenzó el tratamiento de salud mental en el verano pasado, algunos ejecutivos están dispuestos a continuar con el actor con el velocista que salva al mundo después de que The Flash se estrene el 16 de junio".

Con ese reporte, hay esperanzas para el futuro del héroe, quien podría convertirse en la carta fuerte de DC y Warner para liderar un Universo Cinematográfico.

Pero eso no es todo, ya que señalan que tanto Aquaman, Shazam!, Blue Beetle y la serie Peacemaker, creada por el propio Gunn, podrían tener lugar en la mesa.

Por último, destacan que Gunn y Safran tienen todo el apoyo y respaldo de los altos mandos de Warner Bros Discovery para la toma decisiones.