Eiza González será la protagonista de una película junto a Aaron Paul

La actriz mexicana Eiza González y el actor estadounidense Aaron Paul serán los protagonistas de Ash, la segunda cinta del rapero y cineasta Flying Lotus.

"Esta (película) es más que espectacular. ¡Estoy eufórica!", escribió González en su Twitter tras el anuncio difundido por el medio especializado Deadline.

González, conocida por Baby Driver (2017), dará vida a una mujer que despierta en un planeta lejano y que tras darse cuenta de que la tripulación de su estación espacial ha sido asesinada, tendrá que decidir entre confiar o no en el hombre, interpretado por Paul, que acude a su rescate.

"Estamos construyendo algo fresco y único con Ash, y tener a Eiza y Aaron en este mundo lo hace flamante. Son unos creadores de magia absolutos, valientes e inspiradores a partes iguales. Todo esto para decir que... vamos a arrasar", dijo Lotus.

En el pasado la película había sido anunciada con Joseph Gordon-Levitt y Tessa Thompson como protagonistas y hasta ahora no se precisaron las razones del cambio.

Ash es el segundo largometraje del rapero ganador de un premio Grammy, quien estudió la carrera de cinematografía en Los Ángeles (California) e hizo su debut como director en el festival de Sundance en 2017 con la cinta Kuso.

La historia está basada en un guion original de Jonni Remmler, mientras que la banda sonora correrá a cargo del propio rapero.

La película comenzará su rodaje en mayo, en Nueva Zelanda, y está siendo producida por XYZ Films y GFC Films. Además, tendrá como productor ejecutivo a Neill Blomkamp.

Eiza González comenzó su carrera en telenovelas mexicanas y no fue hasta From Dusk Till Dawn: The Series, de Robert Rodríguez, que la actriz comenzó a abrirse las puertas en Hollywood.

A lo largo de su carrera ha formado parte de filmes taquilleros como Godzilla vs. Kong (2021) o Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019).

Por su parte, Aaron Paul es recordado por su icónico papel del drogadicto y narcotraficante "Jesse Pinkman" en la serie Breaking Bad (2008-2013), y es conocido por películas como Need for Speed (2014) o The Last House on the Left (2009).