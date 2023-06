Eiza González protagoniza portada de revista con sesión de fotos única

Eiza González salió en la portada de verano de L'Officiel USA y en su edición París, con una sesión de fotos única, en donde la sensualidad resplandeció al máximo con la actriz mexicana posando en looks de aspecto dark con un toque de elegancia.

La carrera de la actriz se encuentra en un punto de total éxito. Además de ser un ícono de estilo como embajadora de la firma Bulgari, se encuentra a punto de protagonizar la esperada serie The Three Body Problem (El problema de los tres cuerpos), de los creadores de Game of Thrones.

En una sesión de fotos en donde la sensualidad se combina con la oscuridad de sus outfits y el fabuloso brillo de la joyería, Eiza se robó millones de suspiros al posar envuelta en un sensual body de látex.

En la portada, la elegancia se apoderó de su gran estilo lució con un vestido Saint Laurent by Anthony Vaccarello de espalda descubierta. Con esta prenda nos recuerda todas las veces que la hemos visto desfilar en alfombras rojas con diseños de grandes firmas.

La sesión de fotos se desenvuelve en un ambiente reinado por la oscuridad en donde la antagonista de Baby Driver brilló junto con piezas exclusivas de joyería Bulgari.

La fotografía que llamó la atención es donde se ve a la actriz mexicana posando sobre agua y envuelta en un sensual body de látex de la firma británica Elissa Poppy.

El body contó con aberturas laterales que dejaron a la vista parte de sus costillas y el busto, en contraste con bandas asimétricas que fueron parte del diseño.

El látex ha sido protagonista de los outfits más arriesgados de la temporada, por ejemplo: Kim Kardashian en impresionantes catsuits, Shakira con su vestido azul en su videoclip TQG y Salma Hayek en vestido rojo en la reciente Met Gala.

El look de Eiza González estuvo acompañado por una gargantilla multicolor con diamantes, la cual brilla al máximo junto con su cabellera de estilo "wet".

En su beauty look destacó un ahumado alrededor de sus ojos con sombras brillantes e iluminador en sus pómulos. Sus labios lucieron una tonalidad nude con acabado satinado.