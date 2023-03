Ególatra y abusador, solo en la ficción; Víctor González comparte detalles de El amor invencible

Víctor González se ha vuelto un abusador, ególatra y mantenido, pero solo en la ficción y es que él da vida al malvado "Calixto" en la telenovela El amor invencible.

El actor habló en exclusiva con El Siglo de Torreón sobre dicha producción y el reto de ponerse en los zapatos de un hombre sin escrúpulos, todo lo contrario a él.

"Es un personaje deplorable y desgraciado, pero es un rol lleno de características (…) pues es un gusto actuarlo y de alguna manera denunciamos lo que sucede con las mujeres en este mes, en este año, en esta vida que es de ellas. 'Calixto' representa al abusador, al maltratador y queremos que la gente vea que sí existen muchas personas como él, por lo que hay que estar alerta.

"De entrada, lo tomé como todos los personajes que hago. Uno representa una vida con sus virtudes y defectos. En este caso, es un papel que sí se pasa de la raya, pero a la hora de actuarlo; caray, sí que se mete en situaciones fuertes, y en verdad que espero que sirva, sin querer ser un vocero, para que las mujeres que están pasando por algo así, no lo permitan y denuncien", manifestó.

DE GRAN AGRADO

Víctor celebró que la producción de Juan Osorio estelarizada por Angelique Boyer y Danilo Carrera esté siendo del agrado del público.

"Estamos en primer lugar. Es un gran proyecto. Es algo muy especial. El gusto que tiene el público por esta novela lo he visto en redes, en la calle.

Sabíamos que teníamos un gran proyecto, pero es el público el que decide si lo acepta o no, y en este caso sí está funcionando y causando sensación entre jóvenes, medianos y mayores".

González compartió que trabajar con Osorio es gratificante, porque además de ser un gran profesional, ya tiene bastante callo en el mundo de los melodramas.

"Las novelas de Osorio pegan en todos los horarios, 7:30 de la tarde o 21:30 horas como esta (El amor invencible). Él ha sabido acaparar todo tipo de generaciones y además Televisa ha reafirmado con este tipo de proyectos que la especialidad de la casa son las telenovelas", expresó.

Algo que también emociona al histrión es la tendencia de que escenas de novelas, en especial que son de comedia o muy dramáticas, terminan en reels de Instagram o en TikTok.

"Juan sabe muy bien cómo lograr eso. De repente hay escenas que se hacen virales, y eso que los chavos decían que ya no ven novelas, pero ahí se demuestra que sí les ponen atención".

Víctor aceptó que hace unos años él también llegó a pensar que los melodramas morirían ante tanta competencia que ofrecen las plataformas, pero "afortunadamente" eso no ocurrió.

"En algún momento, con la llegada del 'stream', llegamos a creer que la novela acabaría, pero no, ¿Qué pasó?, se evolucionó tanto en la forma de contarlas como en la manera de realizarlas".

Por otro lado, Víctor dijo que hizo una pausa en la obra ¡Papito querido!, para poder efectuar la novela, de ahí que Lambda García lo supliera en varias presentaciones como la ocurrida el pasado jueves en Torreón.

"No podía hacer esta nueva gira y estar en el foro al mismo tiempo. Yo en mayo me reintegro a la obra para un tour en Estados Unidos, posiblemente volvamos a Torreón a finales de año, porque me encantó estar por allá".