Egipto mantiene su embajador en Israel para mediar a favor de los palestinos

El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shukri, dijo este jueves que mantener el embajador de Egipto en Israel representa un "canal abierto en favor del pueblo palestino" para mediar en el conflicto entre el Estado judío y el grupo islamista Hamás y evitar una mayor escalada de tensión en la región.

"Es una cuestión de soberanía y parte del marco de relaciones. Es un canal abierto en favor del pueblo palestino, por eso mantenemos ese canal, para contener la escalada y evitar un recrudecimiento del conflicto (...) Esto beneficia al pueblo palestino. No tomaremos ninguna medida que no sea en favor de los palestinos", dijo Shukri en una reunión con la prensa en el Ministerio de Exteriores en El Cairo, a la que asistió EFE.

En su intervención, el jefe de la diplomacia egipcia se desmarcó así de la decisión de otros países que en las últimas semanas decidieron llamar a consultas a sus embajadores en Israel o incluso retirarlo como hizo Jordania, que supeditó su regreso al fin de la guerra y que desde el inicio del conflicto fue uno de los países más críticos.

También insistió en que todas las medidas diplomáticas deben ser empleadas para acabar con el conflicto y dio la bienvenida a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que anoche aprobó establecer pausas y corredores humanitarios para la entrada de ayuda de emergencia y la evacuación de civiles heridos, si bien Israel la rechazó porque "está desconectada de la realidad y carece de sentido".

Aprovechó el encuentro para defender la solución de los dos Estados y la creación del Estado de Palestina en base a las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital, y reiteró que existe un consenso general sobre ello por parte de todos los países árabes e islámicos.

Sin embargo, apuntó que todavía hay países de la comunidad internacional que no se han posicionado al respecto o han mostrado una actitud tibia que paraliza la puesta en marcha real de esta propuesta que consideró "esencial" y cuyo apoyo quedó probado en la Cumbre de la Paz que acogió Egipto a finales de octubre.

"Se han intensificado las negociaciones entre muchos países para alcanzar un acuerdo y establecer el Estado de Palestina y aplicar la solución, pero desgraciadamente todavía no lo hemos logrado", dijo Shukri, quien afirmó que no han recibido ningún comentario sobre esta solución por parte de Israel.

"No podemos forzar algo para lo que no hay voluntad política, pero reiteramos la solución de los dos Estados como la única viable que responde a las ambiciones del pueblo palestino", añadió antes de recordar que "el pueblo palestino está privado de sus derechos, no tiene derecho a la autodeterminación".

Preguntado por si Egipto está recibiendo presiones por parte de EUA o Israel para acoger a palestinos desplazados de la guerra en la Franja de Gaza, reiteró la postura clara de su país y rechazo categórico al desplazamiento forzado de la población palestina fuera de su tierra patria.

"Es una violación de la ley internacional humanitaria y, además, es un crimen de guerra", apuntó Shukri, quien consideró esta cuestión como un motivo más para aplicar la solución de los dos Estados.

La guerra entre Israel y Hamás estalló tras un ataque del grupo islamista que acabó con la vida de unas 1,200 personas en territorio israelí, mientras que la posterior ofensiva del Estado judío contra el enclave palestino deja ya más de 11,500 muertos y más de 30,000 heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí.