Eduin Caz y su polémico baile sin camisa desatan criticas en redes sociales

Parece que el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, no puede dejar de estar metido en medio de polémicas.

Ahora, el cantante está enfrentando críticas por un baile sugerente que hizo en un concierto.

En el clip, Caz aparece con un pantalón rojo ajustado y sin camisa, bailando en el suelo, realizando movimientos sugestivos con su cuerpo y caras provocadoras.

Aunque la acción ha sido aplaudida por sus fans, quienes han visto el video más de un millón de ocasiones en YouTube. Sin embargo, Eduin también tiene sus detractores.

Entre algunos de los comentarios se pueden leer cosas como: "Me da la impresión que le gusta el arroz con popote también", "ay no , ya todo mundo hace puras babosadas. Mijo no eres guapo y menos te ves sexi . Esos movimientos van en privado nada q ver con tu música", "Lo que hace el alcohol", "Se me quitaron las ganas de ver su show".