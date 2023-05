Eduin Caz presume en redes su cambio físico luego de bajar 20 kilos

Eduin Caz se enfocó y lo está logrado, el vocalista de Grupo Firme presumió en sus redes sociales el cambio físico después de ejercitarse durante dos meses, lo que ha dado como resultado que bajó 20 kilos; el cantante ha estado en medio de la polémica por su abuso en el consumo de alcohol dentro y fuera de los escenarios, además, la separación de su esposa Daisy Anahy también ha dado mucho de qué hablar en las redes.

Caz se sometió a varias cirugías para mejorar sus vías respiratorias, por lo que tuvo que dejar el ejercicio a un lado, sin embargo, lo retomó con intensidad desde hace semanas, y a través de sus redes ha mostrado parte de sus arduos entrenamientos.

A raíz de que el año pasado anunció que estaba separado de su esposa Daisy, a pesar de que están en la espera de su tercer hijo, las versiones de sobre lo que pasa entre ellos como expareja no han dejado de circular, lo que ha causado molestia en el cantante, quien recientemente confesó estar harto, y aclaró que contrario a lo que se dijo que supuestamente ignoró a su esposa en el Día de las Madres, le llevó flores, mariachi y un regalo, pero no lo publicó en sus redes porque asegura, ya no quiere que se hable de su vida privada.

El cambio de Eduin Caz

En ropa interior, y frente al espejo, Eduin Caz presumió cómo luce tras dos meses de arduo ejercicio, y en medio de la gira de la agrupación en la que como parte del show realizan un baile mexicano con cuchillos, en el que requieren de condición para poder lograr que salga bien el número.

“20 kilos menos en 2 meses”, escribió el cantante para acompañar el video en el que se muestra frente al espejo recién bañado.

Los comentarios de todo tipo sus más de 8 millones de seguidores no podían faltar, algunos bromeando, otros aplaudiendo el esfuerzo y algunos más cuestionando si unas marcas que se observan en el abdomen del cantante de 28 años se tratan de una manga gástrica o de un bypass gástrico, también denominado, un tipo de cirugía para bajar de peso que consiste en crear una pequeña bolsa desde el estómago y conectar la bolsa recién creada directamente con el intestino delgado.

“Son de manga gástrica, yo me hice y también tengo esas cicatrices. Aparte 20 kilos en dos meses es un chingo, es lo que bajas más o menos siendo hombre”, se lee entre los comentarios; algunos usuarios le recomendaron dejar de tomar cerveza para que se pueda mantener: “Mientras sigas tomando cerveza la panza ahí va a estar”.