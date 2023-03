Eduin Caz le pide perdón a Daisy Anahy en pleno concierto y ella se va a Europa

Desde que anunció su separación, Eduin Caz ha hecho de todo para que Daisy Anahy, su esposa, lo perdone y puedan retomar su relación de más de 13 años. El cantante de Grupo Firme no solo le ha dedicado premios, canciones y varios mensajes en las redes sociales a la madre de sus hijos; ahora también le pidió perdón ante más de 65 mil personas.

Este pasado fin de semana, la banda originaria de Tijuana ofreció dos conciertos en el Foro Sol de la CDMX y Caz aprovechó el momento para, enfrente de todos sus fans, hablar sobre la situación sentimental que vive y disculparse con su esposa.

El intérprete de temas como Ya supérame aseguró que a pesar de que ya vive fuera de la casa que compartía con su familia, no pierde la esperanza de que pronto vuelvan a estar juntos y antes de dedicarle un tema a Anahy, le mandó un mensaje a través del micrófono: "Chiquita preciosa, ya perdóname", dijo.

Al parecer, esto no fue casualidad y Eduin lo hizo sabiendo que sus palabras no iban a ser ignoradas, pues para sorpresa de muchos, entre los asistentes se encontraba presente su todavía esposa.

A través de las redes sociales comenzaron a circular varios videos en los que se puede apreciar a la empresaria abriéndose paso entre la gente para ocupar su lugar en gradas, aunque quizá pasó desapercibida, pues su look era muy diferente al que regularmente presume en sus perfiles. En esta ocasión se olvidó del cabello largo y lució una melena corta y de color naranja.

Si bien, muchos consideraban esta separación como un mero truco publicitario, la presencia de Anahy habría terminado por confirmar sus sospechas; sin embargo, otros más creen que ella ya lo perdonó; de todos modos, los usuarios se lanzaron en su contra.

"En los dos conciertos del Foro Sol estaba su esposa, mero arriba. Eso es pura publicidad, no están separados", "Que bajo cayó como mujer", "Y sigue el circo. Ya no les den tanta publicidad, ni están separados", "Ya está más que perdonado", "La culpa es de la esposa que lo perdonó y ya lo volvió a perdonar", son solo algunos de los mensajes que pueden leerse.

Cabe destacar que hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la ruptura, sin embargo, días antes de la separación, se filtraron varios mensajes de una supuesta conversación que Caz había tenido con una misteriosa mujer y en la que, además de intercambiarse fotos, ella aseguraba que habían tenido un encuentro íntimo.

Daisy Anahy presume su embarazo

Aunque hace algunas semanas, cibernautas cuestionaron el embarazo de Daisy Anahy, asegurando que "no estaba esperando bebé", porque no se le veía nada, ahora Anahy presume su pancita, y lo hace desde tierras europeas.

Después de ser captada en el concierto de Grupo Firme, Anahy puso tierra de por medio con Eduin, y se fue de viaje a Europa, pues publicó una serie de fotos en las que presume su avanzado embarazo.

"Roma es amor", escribió para acompañar las imágenes en las que luce un ajustado outfit; posó en La Fontana di Trevi, una de las mayores fuentes monumentales del Barroco en Roma.

Jhonny Caz, su cuñado, escribió que es la "embarazada más hermosa", mientras que decenas de fans la felicitaron por el "acertado cambio de look", y no podían faltar los comentarios sobre Eduin Caz, algunos le sugerían que "no lo perdone", mientras que otros hicieron notar que aún porta el anillo de casada y que debería volver por la bonita familia que tienen.

Mientras Daisy Anahy se encuentra en tierras europeas, Eduin Caz se prepara para el inicio de su gira, compartió que necesita bajar cinco kilos para alcanzar el peso ideal que tenía antes de las cirugías a las que se sometió hace unas semanas, proceso en el que la madre de sus hijos estuvo presente.

Grupo Firme comenzará en abril una serie de conciertos en Estados Unidos, y la banda está de estreno, pues ya cuentan con su propio avión privado.