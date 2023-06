Eduin Caz explica el porqué de su peinado con trenzas durante concierto en Monterrey

Durante su concierto de este fin de semana en la ciudad de Monterrey, Eduin Caz apareció sobre el escenario luciendo una trenzas largas en su cabello y se tomó el tiempo para explicar el por qué de su peinado.

El vocalista de Grupo Firme, detalló que hace una semana tenía la intención de ir a uno de los conciertos de Rauw Alejandro que daría en Tijuana, por lo que Eduin tomó la decisión de llevar un look similar al que usa el cantante de reguetón.

"Me puse las precintas para ir al concierto, y el chiste es que no fui al chingado concierto. Wey, pero las mujeres que saben la verg... de ponérselas, seis horas jalándote el cabello. Me las quito ver... hasta que se caigan, wey. Duele un chingo", explicó Eduin Caz sobre las trenzas de su cabello.

La presentación de Grupo Firme en Monterrey contó con la presencia de varios famosos, entre ellos Capi Pérez, la tiktoker Dome Lipa, el comediante Ricardo Peralta y el Yaki, quien incluso subió al escenario a cantar.