Eduin Caz de Grupo Firme anuncia retiro temporal de los escenarios

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se tomó un tiempo para hacer un importante anuncio: su retiro temporal.

Caz, quien se ha visto envuelto en medio de varias polémicas en los últimos meses, celebró su llegada al tercer piso durante con una noche espectacular en Costa Rica, donde se presentó junto al resto de sus compañeros de la agrupación, y en pleno escenario recibió varias sorpresas; la primera fue la entrega de su público, quienes no dejaron de corear todas y cada una de sus canciones, mientras que la segunda se trató de una pesada, pero divertida broma por parte de sus compañeros.

Sin embargo, al término del concierto, el intérprete de Ya supérame hizo uso de sus redes sociales para agradecer por un año más de vida y dar a conocer que al término de su gira con Firme se retirará temporalmente de la escena musical.

En su cuenta oficial de Instagram, Eduin publicó un emotivo mensaje con el que adelantó que este cumpleaños marca el fin de una etapa en su vida y en su carrera artística: "Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira. Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida", escribió junto a varias fotografías de su espectáculo en tierras ticas.

El cantante hizo hincapié en que no se arrepiente de nada de lo vivido, pero haciendo un balance de los últimos años siente que perdió cosas que eran fundamentales para él; es por ello que tomará un tiempo para reflexionar y hacer la pases con él mismo: "Perdí muchas cosas que no van a volver y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas. Creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo", agregó.

Por último, aclaró que esta pausa no significa que Grupo Firme vaya a desintegrarse y mucho menos que esté pensando en tomar un camino en solitario, pues regresará una vez que haya podido recuperar su vida: "No es el fin de Grupo Firme, no me voy a hacer solista, solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida", finalizó.

Las palabras del artista provocaron varias reacciones entre sus seguidores y aunque muchos lamentaron su decisión, también le expresaron su total apoyo y le pidieron que luchara por lo más importante que tiene que ser su familia, además, le hicieron la promesa de que cuando se sienta listo estarán esperándolo.

"Recupera lo más hermoso qué hay en la vida a tu familia", "Te aplaudo, porque cuando la fama se acabe los que seguirán a tu lado serán tu familia", "Grupo Firme no va a ser lo mismo sin ti, pero se entiende que quieras recuperar tu estabilidad emocional", "¡Feliz cumpleaños! Ve, descansa, despeja tu alma y espíritu y regresa con más fuerzas. Tu público siempre te estará esperando", "Cuando las prioridades son claras, las decisiones son más fáciles de tomar", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Caz, hasta el momento, no ha aclarado si esta pausa en su carrera será breve y si el resto de sus compañeros continuarán sin él, pero mientras esto sucede la banda se presentará en Colombia este próximo 5 de agosto, para después volver a México y formar parte del Baja Beach Fest. Su última presentación será el 20 de octubre en Atlanta, Estados Unidos.