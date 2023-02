Eduin Caz confirma que Daisy Anahy lo dejó

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, pide que ya se deje de armar mitote luego de que en la gala de Premio Lo Nuestro le dedicara sus galardones a Daisy Anahy, su esposa, a quien esa noche llamó "exesposa".

Estas palabras, sumadas a su confesión de amor, en la que aseguró que siempre amará a la madre de sus hijos, generó versiones de que la pareja estaba separada, aunque muchos aseguraron que se trataba de un "truco publicitario".

Eduin reaccionó a esta versión y entre risas dijo que él no necesita de ningún truco para crear fama, que lo que hizo, de dedicarle los premios a Daisy, fue real, pues anda "haciendo su luchita".

La noche de Premio Lo Nuestro, Anahy posteó en sus redes un video en el que aplaudió el éxito de Grupo Firme, que se llevó seis galardones, pero no hizo ninguna mención especial sobre Eduin.

Eduin, expresó esa noche:

"Estos premios están dedicados a todos nuestros fanáticos, a todas nuestras familias, ha sido algo muy bonito, el apoyo que recibimos de cada familia es demasiado… estos premios sí se los quisiera dedicar más que nada a mi exesposa que la verdad ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, entonces estos premios también son para ella, gracias, ¡siempre te voy a amar chiquita preciosa!", dijo en medio de bulla de sus compañeros.

Eduin Caz confirma separación

Para los que creen que Eduin llamó "exesposa" a Daisy Anahy para hacerse publicidad o "crearse más fama", el cantante les respondió a través de un video que no es así, pues la dedicatorio que hizo la noche de la premiación fue parte de la lucha que está haciendo luego de que su esposa lo dejara.

Entre risas, Caz aclaró:

"Cómo me dan risa las páginas de chismes, puras pendejadas dicen… Si yo dediqué esos premios es porque yo ando haciendo mi luchita, es un logro especial para mí, yo se los dediqué, yo le dije ‘siempre te voy a amar choquita’, a huevo, qué te puedo decir, me dejaron, yo ando haciendo mi lucha. ¿Apoco no te gustaría que te dedicaran algo chingón?", cuestionó.

A Eduin le nació dedicarle los galardones a la madre de sus hijos porque considera que ella ha sido un pilar en su vida, "tú fuiste un pilar mío", confesó; Caz y Anahy están en la espera del nacimiento de su tercer hijo que será una niña.

Las versiones de infidelidad han rodeado a la pareja desde que Eduin se dio a conocer con Grupo Firme; hace poco presumían fotos de su larga relación, pero dichas instantáneas ya no aparecen.