Educación y Economía

La educación de calidad es imprescindible para el desarrollo de nuestro país, La calidad en la educación crea inconscientemente en las personas la idea de que las cosas cuestan y de que vale la pena pagar ese precio. Necesariamente tiene que brotar alguna vez en su mente un pensamiento parecido a éste: Si otros lo lograron ¿por qué yo no lo puedo lograr? Por eso, en la formación de la personalidad es imprescindible que ese pensamiento llegue a formularse de una manera consciente.

La inercia hace que el hijo del barrendero también sea barrendero y la inercia también hace que el hijo del profesional por lo general también sea un profesional. La educación logra vencer las tendencias negativas. La capacidad de la mente de un barrendero es igual a la de cualquier profesional. Un barrendero es barrendero porque nunca pensó en la posibilidad de ser otra cosa y, si llegó a planteársela, no estuvo dispuesto a realizar todos los esfuerzos necesarios para llegar a ser esa otra cosa. Pero, si se propusiera obtener un título universitario y tuviera la disposición, además de ahínco y constancia, seguramente algún día ese hombre sería un profesional. Pero no quiere.

Se requiere voluntad y convicción, no basta con que las oportunidades estén allí, abiertas para todos aquellos que quieran ir por ellas. La educación de calidad logra que crezca cada vez más el número de los que se encuentran en verdadera opción de ir por ellas y que estén indoblegablemente convencidos de que la meta puede ser alcanzada. También es posible que, aun cumpliendo estos requisitos, la meta, no se logre, pero, con toda seguridad, sin cumplirlos nunca será lograda.

Una de las funciones principales de la educación es la de abrir la mente para ver posibilidades. Toda persona normal puede aprender cualquier cosa, prácticamente a cualquier edad, si se le presenta en un lenguaje apropiado. Toda persona normal puede alcanzar cualquier meta que cualquier otra persona normal haya alcanzado. La gran mayoría de las personas somos normales.

Todas las personas son capaces de desarrollar cualquier facultad, si se lo proponen realmente, con el esfuerzo y la constancia necesaria. A lo largo de todo el proceso educativo, hay que exigir, se debe exigir racionalmente, pero hay que exigir. Cuanto más, mejor. Para que las personas den de sí todo lo que puedan, hay que pedirles "más" de lo que pueden. Y muchas veces son capaces de lograr aún ese "más".

En todo se requiere esfuerzo y constancia, no hay una sola obra que no haya sido fruto de esto. Cuando va a crear, el artista, como el científico, como el profesionista, no dispone sino de su pensamiento, no tiene otra decisión que la de realizar su obra, ni otro recurso que no sea el trabajo. Trabajo, trabajo y más trabajo. Si se quiere ser escritor, hay que sentarse a escribir. Estar dispuesto a escribir y emborronar papeles y más papeles y a repetir lo ya escrito una y otra vez. Una hora tras otra. Un día y muchos días. Así hasta terminar.

Si los grandes logros son debido a una facultad inalcanzable, que no tengo y no al esfuerzo realizado con constancia, que, si está mi alcance, entonces la mediocridad se encuentra justificada; pero si, por el contrario, los grandes logros se deben a hombres normales -normales en todo, menos en una voluntad excepcional-, ya no puedo tener ninguna excusa ante mí mismo.

A continuación, menciono algunas razones por las que en México la educación está rezagada:

Saltarse las clases. Al menos el 36% de los estudiantes mexicanos de 15 años han reconocido que se han saltado sus clases todo un día al menos una vez. El promedio de la OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-, es de 26%. En los países y economías participantes del PISA -programa de la OCDE para la evaluación de estudiantes-, saltarse un día entero de escuela es más común en las escuelas desfavorecidas que en las escuelas con menos carencias.

Abandono de estudios. Un poco menos de la mitad de los jóvenes mexicanos pueden abandonar sus estudios. La OCDE indica que el 48% de los estudiantes mexicanos de 15 años tiene riesgo de abandonar sus estudios. Los directores de escuelas también reportan que el uso de alcohol o drogas ilegales y los estudiantes que hacen acoso escolar a otros estudiantes obstaculizan a los alumnos a seguir estudiando.

Profesores certificados. Solo el 33% de los profesores que enseñan ciencia están certificados, También la parte académica tiene una corresponsabilidad. México es el cuarto país con el menor porcentaje de profesores certificados de especialidad. Solo tres de cada 10 profesores de las áreas de ciencia en las secundarias y primarias está completamente certificado por una autoridad competente.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, "Hay fuertes evidencias de que el crecimiento económico de México no está limitado por el acceso al crédito, ni por la inestabilidad macroeconómica, ni por la inestabilidad política, ni por impuestos demasiados altos o variables, ni por rigideces en el mercado laboral, ni por falta de coordinación en el descubrimiento de nuevas actividades productivas -decía el informe final-. La mayor limitación al crecimiento de México es la baja calidad de su oferta educativa". India tiene mucha gente analfabeta, pero cuenta con 50 veces más gente altamente capacitada que México. De ahí que a México se le hace cada vez más difícil competir.

La economía es necesaria, pero no sirve si no está acompañada de una educación de calidad. La mala educación produce la desigualdad social porque condena a la marginación a una buena parte de la población. Por más que la economía del país crezca, la mayor parte de los pobres no pueden salir de la marginación. Están condenados a vender baratijas en las calles o a ser franeleros o limpia parabrisas, porque no tienen la educación para poder conseguir empleos en la economía formal.

Bangalore es la capital del estado indio de Karnataka. Con 8.5 millones de habitantes, es la cuarta ciudad más poblada del país, tras Bombay, Delhi y Calcuta.? En Bangalore hay 1,850 compañías de informática, incluyendo la crema y nata de las principales firmas de computación del mundo, como Microsoft, IBM e Intel, y sus competidoras indias, incluyendo Infosys, Tata Consulting y I- flex. Todas ellas juntas, emplean a 450,000 ingenieros, la mayoría de ellos jóvenes, que son responsables de la mayor parte de los 23,000 millones de dólares anuales que genera la India en ingresos provenientes de la informática.

Bangalore ha invertido mucho en educación, a medida que se instalaban cada vez más empresas de servicios de computación, Bangalore aumentaba el número de estudiantes de la ciudad y sus alrededores que escogían carreras de ingeniería y tecnología. Gracias al auge de la informática, el gobierno de India a podido elevar la recaudación de impuestos y continúa invirtiendo en su infraestructura física.

En opinión del premio Nobel de Economía Josep Stiglitz, es urgente la necesidad de aumentar la competitividad de los países en desarrollo mediante una mayor inversión en educación. En la economía global, la educación, la ciencia y la tecnología son las claves del desarrollo económico.

Fuentes de referencia: Andrés Oppenheimer, Basta de Historias, Luis Alberto Machado, La Revolución de la Inteligencia, Josep Stiglitz, The Price of Inequality.