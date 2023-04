Educación vial en México salva millones de vidas

Hay personas que desde temprana edad sueñan con tener un coche. De hecho, hay quienes tienen la oportunidad de recibir su primer auto como regalo de cumpleaños en la adolescencia; sin embargo, el manejar implica una responsabilidad muy grande que pocos tienen y que podría evitar los millones de accidentes de tránsito que ocurren en México y el mundo.

Por otra parte, las personas que aún no cumplen los 18 años no pueden contratar un seguro de autos y es muy probable que ante un siniestro la póliza no los ampare, aunque existen compañías que se responsabilizan por el daño ocasionado por los hijos de un asegurado. En este contexto, se recomienda que los padres busquen un seguro que cubra los daños causados por menores para evitar cualquier conflicto a futuro.

En el país, hubo alrededor de 378 mil 504 siniestros de tránsito cada año desde 2015, los que causaron la muerte de 16 mil personas aproximadamente, según lo informado por Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial. Por ello, es tan importante que la educación vial empiece desde pequeños, pues es de suma relevancia formar buenos hábitos mediante el aprendizaje de las señales viales desde preescolar hasta primaria.

Los especialistas afirman que cuando los niños pasan los dos años empiezan a dejar la etapa sensoriomotora, que es cuando aprenden a coordinar movimientos y a afinar sus sentidos. Es, en ese instante, que entran a una fase donde desarrollan su inteligencia preoperacional, es decir, que son capaces de anticipar situaciones con la orientación de sus padres y maestros.

Es, en este momento, en que pueden aprender a interpretar el significado de señales de tránsito, conocer el contenido de las normas de seguridad vial, practicar valores como el respeto y la tolerancia cuando se camine o se transite en bicicleta, normalizar algunos hábitos como uso de casco y del cinturón de seguridad, entre otros.

(ARCHIVO)

Todo esto es un proceso que debe llevarse a cabo no solo en el hogar, sino también en la escuela, con el fin de que sepan cómo prever situaciones de riesgo y evitar accidentes.

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado que México carece de reglas claras sobre algunas situaciones referentes a la seguridad vial, como es el uso de cinturones de seguridad o de cascos, así como prohibiciones de niños usando el asiento delantero en vehículos particulares. En esa línea, la OMS ha hecho énfasis que el uso de cinturón de seguridad disminuye entre un 40% y un 50% el riesgo de pérdidas de vidas de los ocupantes delanteros.

En México, por ejemplo, el 71% de las causas de los siniestros de tránsito son consecuencias de la imprudencia los conductores y la falta de atención, ya que usan el celular mientras manejan o van a velocidad excesiva, no utilizan el cinturón de seguridad, invaden el carril contrario y no respetan la distancia adecuada entre vehículos.

(ARCHIVO)

En 2020, en particular, el INEGI precisó que 676 menores de 15 años perdieron la vida en accidentes de tránsito. Además, esta situación constituye la primera causa de muerte en jóvenes en el país de entre 15 y 29 años y la quinta entre la población general.

Ante este panorama, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) inició el año pasado Campaña Nacional de Seguridad Vial “Carretera Segura” con el fin de proteger la integridad de las personas que circulan en las vías a través de una serie de recomendaciones de seguridad vial dirigida a niños, padres y cuidadores.

Y es que la OMS sostiene que, de no ejecutarse acciones globales, 2.4 millones de personas podrían morir por accidentes viales para el 2030, convirtiéndose así en un problema de salud pública. De esta forma, la iniciativa busca que en México haya conductores, peatones, ciclistas y motociclistas más seguros y responsables.

(ARCHIVO)

En esa misma línea, la SICT también implementa otras acciones para mejorar la problemática en la red carretera del país, “a través del diseño de programas preventivos de seguridad; reforzamiento de los planes de señalamientos y dispositivos de seguridad en dichas vías, así como campañas informativas. También se suman esfuerzos con otras instituciones públicas y privadas para magnificar la sensibilización del tema y generar conciencia entre la sociedad en general”.

Licencias de conducir para menores de edad

Si bien la licencia para conducir es un permiso que normalmente sólo se expide a mayores de edad, en la nación existe la posibilidad de que jóvenes entre 15 y 17 años, que hayan aprobado el curso de manejo, soliciten la Tipo “P” ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. No obstante, en el Estado de México, la Secretaría de Movilidad de Edoméx señala que los adolescentes de más de 15 años pueden tramitar un permiso provisional, que se diferencia en “A” y “B”.

En detalle, el permiso provisional A se otorga a menores que tienen entre 15 y 16 años con una duración máxima de 1 año. En tanto, el permiso provisional B está dirigido a menores que tienen entre 16 y 18 años y tiene una duración máxima de entre 1 y 2 años. En este contexto, la normativa actual impone fuertes multas para los jóvenes que infringen la ley al manejar sin contar con dicha autorización y sin tener la formación pertinente.

El Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, en particular, establece que, si un menor de edad es sorprendido manejando sin permiso de conducir, la multa va de 10 a 20 veces la UMA ($1,037.4 - $2,074.8 en 2023) y, posteriormente, se procederá a la remisión del vehículo al depósito. Entretanto, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito, en el Estado de México la sanción son 20 días de salario mínimo ($4,148.8 en 2023) y la retención del auto.

De esta manera, la posibilidad de que un adolescente maneje en el país es permitido, pero aun así es relevante que cada uno sepa que este derecho también implica un deber muy grande, del cual no solo depende su vida, sino también la de terceros.