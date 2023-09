Eduardo Santamarina reacciona a la decisión de su hijo de cambiar su apellido

Eduardo, uno de los hijos gemelos de Ítati Cantoral y Eduardo Santamarina, ha tomado la decisión de quitarse el apellido de su padre y madre para presentarse en el medio artístico. Ahora, llevará el apellido de su abuela materna fallecida y será conocido como Eduardo Zucchi.

El joven, de 23 años de edad, eligió el apellido de su abuela, en lugar del de alguno de sus padres y señaló que: "Ese es mi nombre oficial, Eduardo Zucchi, justamente porque mi abuela siempre ha estado de mi lado, del de mis hermanos y mamá, acompañándola a todos los llamados", dijo en el programa de Univisión, Despierta América.

Al respecto, Eduardo Santamarina fue cuestionado sobre lo que pensaba que su hijo tome esa decisión.

"Es para su abuelita que está allá arriba, se nos adelantó, pero nos está viendo".

Sobre si le había molestado dijo: "No, ¿cómo me voy a enojar?, al contrario, me dio mucho gusto, es un detallazo de mi hijo para la familia Cantoral", respondió el actor de telenovelas para el canal de YouTube del periodista Edén Dorantes.

Santamarina señaló que le parecía "padrísimo". Contó también que cuando su hijo le contó la decisión, fue muy emotivo.

Eduardo y Roberto son los gemelos que Santamarina y Cantoral procrearon durante su matrimonio que se formó en septiembre de 1999, siendo un evento mediático de la farándula mexicana, pero llegó a su fin en el 2003 tras una supuesta infidelidad descubierta por Cantoral, la cual habría sucedido cuando Santamarina trabajaba en la telenovela Velo de novia junto a Susana González.