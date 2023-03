Eduardo Fentanes defiende la entrada de Félix Torres

El plantel de los Guerreros del Santos Laguna cerrará esta mañana su preparación rumbo al duelo que sostendrán mañana frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, ante quienes intentarán ratificar la contundencia exhibida el pasado fin de semana en el estadio Corona.

Los Guerreros realizarán esta mañana un nuevo entrenamiento, ligero, en las instalaciones de su cuartel general, para posteriormente trasladarse al Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia, desde donde emprenderán el vuelo hacia la capital jaliciense. Tras una semana convulsa en la que sufrieron la peor derrota en la historia del club y posteriormente sumaron tres valiosos puntos, ahora el compromiso para el conjunto albiverde es el de mostrar una notable mejoría futbolística que les permita aspirar a un resultado positivo en el estadio Akron.

La línea de 5

Posterior a la práctica de los Guerreros, el director técnico Eduardo Fentanes compareció a su tradicional conferencia de prensa previa al partido semanal, en la que confesó que tras ser goleados en casa por Toluca, el equipo cerró filas y renovó su compromiso. "La sacudida del marcador ante Toluca, que fue de esas noches desafortunadas, sin duda que nos llevó a tener conversaciones que no habíamos tenido y resultaron ser provechosas y útiles. Los jugadores se juntaron a cenar en casa de uno de ellos y todo eso se refrendó en el partido contra Puebla, vimos solidaridades que no se habían dado y finalmente son marcadores malos que te dan resultados buenos. Ahora observo al equipo anímicamente fuerte, con un compromiso hacia el proyecto y entre ellos", explicó.

Los ajustes realizados por Fentanes durante los partidos, que específicamente tienen qué ver con el ingreso de Félix Torres para cambiar a una línea de cinco defensores, ha sido de lo más criticado por los aficionados santistas, sin embargo, el estratega defendió su postura e incluso negó que la intención táctica sea cambiar el parado del equipo. "El día de Mazatlán fue un ajuste idéntico, Félix entró como central - lateral derecho y liberó a Raúl (López), que metió el centro para el gol con el que ganamos el partido. Hay veces que el rival te hace ciertas modificaciones en el afán de arriesgar porque busca empatar, así pasó con Puebla, que nos metió a Arce, pero no tenían dos nueves, por lo tal, poner una línea de tres defensores no se justificaba, por eso mantuvimos la línea de cuatro, pero con mayor marca. El primer gol nos cayó por el lado derecho, donde ya los jugadores tenían desgaste, pero entró Félix y jugamos con línea de cuatro, no de cinco, como ya hemos tenido diversos partidos. Creo que se maximiza a veces esa lectura, pero también son cuestiones que tenemos que manejar en el futbol, situaciones del día a día que se deben resolver".

Eduardo no se ha sentido en riesgo de perder el timón santista y aplaudió que la directiva albiverde apueste por los mandatos largos: "siempre que los proyectos se sostengan, manifestaré que es positivo, el permitir a los técnicos trabajar procesos, creo fielmente que es positivo, porque genera confianza, los jugadores son claro ejemplo de eso. Pero cada semana en nuestra liga, los partidos están abiertos, pita el árbitro y el equipo que menos se equivoque, regularmente se lleva la victoria. Nosotros ahora buscamos meternos en una zona de regularidad positiva que nos permita alcanzar nuestros objetivos".