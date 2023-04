Editan foto de Carin León sin barba y las redes sociales desatan reacciones

Carin León ha dado de que hablar en redes, pero esta vez no por su música o presentaciones.

En todos las redes se ha compartido una foto de Carin en donde aparece sin barba y la muestra junta a otra en la que si le trae.

Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos usuarios comentaron que sin la barba no se ve bien, mientras que otros le dieron el visto bueno.

"Ya no me gusta", "Me morí, ¿es en serio?", y "Déjenlo!! Es porque le pidieron una foto para la escuela", son algunos de los comentarios que circulan en Facebook.

Por otro lado, también se rumora que la foto podría ser un fotomontaje producto de las tantas aplicaciones que hay para quitar o ponerle barba a una persona en una fotografía.