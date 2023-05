Ed Sheeran gana demanda; Thinking Out Loud no infringió derechos de autor

El jurado de Manhattan determinó que el éxito de Ed Sheeran no infringió ningún derecho de autor como lo expuso la familia de Ed Townsend.

Fue hace un tiempo cuando la familia del fallecido cantante, Ed Townsend, declaró que el éxito de Sheeran, Thinking Out Loud, había copiado parte del ritmo de la canción Let's get it on de Marvin Gaye, en donde Townsend había fungido como co-autor. También se señaló que se habían plagiado 4 acordes.

Ahora, durante el juicio llevado a cabo en Nueva York, el jurado falló a favor de Ed Sheeran, declarándolo libre de plagio.

Sin embargo, a pesar de que el británico se mostró contento con la resolución del caso, sí contó su frustración por "permitir que demandas infundadas lleguen hasta los tribunales".

"Es sencillamente un error. Al poner fin a esta práctica también podemos apoyar adecuadamente las reclamaciones genuinas de derechos de autor de música para que las reclamaciones legítimas sean escuchadas y resueltas correctamente".

Ed Sheeran también argumentó que su equipo había demostrado que los acordes en cuestión de la canción de Let's get it on, lanzada en 1973, se habían usado en otras canciones anteriormente, y también "se usarán para hacer música mucho tiempo después de que todos nos hayamos ido".