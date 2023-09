Marcelo Ebrard pide repetir el proceso de selección de la candidatura oficialista en México

El excanciller mexicano Marcelo Ebrard pidió este miércoles repetir el proceso para definir la candidatura presidencial del partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque "no tiene remedio", una acusación hecha apenas horas antes de revelarse al ganador.

"Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, ya no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos", denunció Ebrard en una rueda de prensa en Ciudad de México.

Esta denuncia abre una grieta en Morena, fundado por el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que este miércoles anuncia a su candidato presidencial tras realizar una encuesta sobre los seis aspirantes del oficialismo, entre quienes destacan Ebrard y la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum.