Ebrard impugna proceso interno de Morena ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

Esta noche, el aspirante presidencial Marcelo Ebrard impugnó el proceso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por el que Claudia Sheinbaum fue elegida como Coordinadora de los Comités en Defensa de la 4T.

Ebrard que participó en el proceso interno del partido Morena y terminó en segundo lugar de las encuestas levantadas, señaló supuestas afectaciones y demandó que el proceso fuera repetido, antes de darse a conocer los resultados.

Ahora con la impugnación pide que la resolución donde resultó ganadora la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México sea anulada y se reponga la contienda.

Llamado de Sheinbaum

La candidata a la presidencia de México por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a defender y ampliar el programa de gobierno, llamado Cuarta Transformación, iniciado por el presidente y fundador del partido Andrés Manuel López Obrador, esto como parte de su estrategia rumbo a las elecciones de 2024.

Para ello, dijo que a partir del 17 de septiembre "iniciaremos una gira de unidad, por todo el país, de organización y movilización. Siempre debemos recordar que defendemos causas, convicciones y un movimiento de transformación", dijo Sheinbaum luego de recibir la constancia oficial que la acredita como coordinadora nacional de defensa de la transformación, es decir, la candidata presidencial de Morena y partidos aliados.

"Debemos defender el gran legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, fortalecer la unidad y siempre tender la mano a quien quiera seguir siendo y ser parte de este movimiento y a quien quiera sumar", agregó Shienbaum.

Este fue un nuevo guiño, tercero desde el pasado miércoles, al excanciller Marcelo Ebrard, que no aceptó los resultados de la encuesta de Morena que dio como ganadora a Sheinbaum y mañana dará a conocer el siguiente paso en su futuro político.

Propuesta de Xóchitl Gálvez

La coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, reiteró su invitación a Marcelo Ebrard, para que se una a la oposición.

Entrevistada por medios al término de su participación en el Primer Informe de Gobierno del gobernador de Durango, la candidata presidencial detalló que "las puertas están abiertas", aunque reconoció que no ha podido entablar un diálogo con el exjefe de gobierno de la Ciudad de México.

"Ya sabe que aquí están las puertas abiertas. No he tenido tiempo de estar en la ciudad, no me han dejado, yo espero que podamos dialogar pronto, ya he mandado unos puentes, hay un puente y estamos en ese puente tratando de tener un diálogo", declaró.