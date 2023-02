Ebrard descarta tensión con EUA tras anuncio de AMLO contra bloqueo a Cuba

El canciller Marcelo Ebrard descartó este domingo que vaya a exigir alguna tensión con Estados Unidos (EU) luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que encabezará un movimiento para terminar el bloque económico que el gobierno estadounidense estableció contra Cuba.

En entrevista, tras despedir a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, en el Aeropuerto Internacional de Campeche, quien ayer realizó una visita oficial a nuestro país, el titular de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que la relación con EU es muy buena y va a seguir siendo muy buena", dijo.

El canciller manifestó que este anuncio del presidente López Obrador "no es un afán de molestar a Estados Unidos".

"No creo porque México ha guardado esta postura desde 1962, entonces voy a decirlo así, México y Estados Unidos somos aliados, pero no tenemos intereses idénticos: México es un país de Latinoamérica, somos un país hispanoparlante y venimos de civilizaciones muy grandes, como la maya. ¿Qué pensamos? Lo que propone el presidente López Obrador, ya dejemos atrás el pasado, levántese ese tipo de bloqueos y tratemos de crear una convivencia fraterna en las Américas, es lo que él propone, que nos respetemos todos. Yo creo que en Estados Unidos hay muchas personas que ven con simpatía esta idea, no creo que el presidente Biden esté en contra de esa idea", dijo.

"¿Lo han llegado a platicar?", se le preguntó.

"Bueno, lo de Cuba no, recientemente pero sabes cuál es nuestra postura, yo mismo se le expuse cuando fue la cumbre de las Américas, y no es un afán de molestar a Estados Unidos o tener fricción con Estados Unidos, no es la idea, tienes una mayoría progresista en América Latina: Brasil, Colombia, Bolivia,, México, Chile, Honduras, Cuba, Venezuela mismo que están ahora en un proceso de negociación, entonces decimos, el lunes, mañana vamos a iniciar diálogos, porque así lo quiso el gobierno de Colombia y el ELN Para tratar de llegar a un arreglo definitivo, Cuba ha ayudado en eso.

"Cuba puede ser un factor en favor de que tengamos una estabilidad mejor en América Latina que cada país pueda decidir qué hace con su gobierno, porque asumimos que un país le debe decir a otro que hacer, es lo que no coincidimos, yo veo una muy buena relación con Estados Unidos, no esperaría que eso cambie y también tenemos muy buena relación con Cuba como la tenemos con les decía ayer Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras, todos esos países que tienen una ideología en pro, Chile, de la igualdad social, de los derechos, los derechos sociales, pues podemos hacer un diálogo muy bueno, yo pensaría que la política exterior mexicana así, la relación con Estados Unidos. Es una relación muy buena, pero cada país tiene su propia una idea de las cosas y nos respetamos", contestó.

AMLO anuncia movimiento para levantar bloqueo económico contra Cuba

Ayer sábado, el presidente López Obrador, frente al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, anunció que México encabezará un grupo de países para lograr el levantamiento del bloqueo económico que mantiene Estados Unidos desde hace más de 60 años en contra de la isla.

El jefe del Ejecutivo federal se comprometió a encabezar un movimiento más activo en defensa de Cuba y "nada de darle trato de país terrorista y ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas".

"Yo ofrezco al presidente Miguel Díaz-Canel de qué México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia, la soberanía de Cuba y nada, nada de darle trato de país terrorista ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas. Es un pueblo y un gobierno profundamente humano. ¡Qué viva el pueblo digno de Cuba!", dijo.