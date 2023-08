Ebrard cierra giras previo a encuesta; afirma que lo respalda 'gente libre'

En el cierre de sus recorridos como aspirante a la Coordinación de Defensa de la transformación de Morena, Marcelo Ebrard, quien ha venido denunciando acarreos en favor de Claudia Sheinbaum, aseguró que él será el ganador de la encuesta, porque lo respalda "gente libre".

"Aquí las personas que están vienen por qué son libres y están convencidas y están comprometidas, y por eso es que vamos a triunfar. Hoy inicia el futuro de México, hoy iniciamos el camino para ganar el 2024", declaró.

En una Arena Ciudad de México abarrotada, con más de 22 mil personas, el exjefe de gobierno pidió a los asistentes no salir de sus casas, para participar en la encuesta, en caso de ser uno de los 12 mil afortunados que serán consultados.

"Necesitamos participar en la encuesta, nuestro movimiento es el que más ha luchas y exigido que la gente defina quién va a encabezar a la cuatro T con un voto secreto y libre. Mañana inicia la encuesta solo para 12 mil personas, si le tocan a la puerta, abran por favor, en una elección votamos millones, pero en la encuesta solo serán 12 mil, por eso les pido que abran la puerta", solicitó.

En medio de porras como "Preeesidente, Preeesidente" y "Vamos a ganar, vamos a ganar", Ebrard Casaubón reiteró que su causa es llevar la cuarta transformación al siguiente nivel, y no quedarnos donde estamos.

"Queremos un país mejor, más seguridad, un sistema de salud de primer nivel, más justicia, educación mejor. Reconozco el trabajo que ha hecho mi compañero y amigo, Andrés Manuel López Obrador", expuso.

El aspirante señaló que hoy, ocho millones de mexicanos han salido de la pobreza, pero pidió "pensar en lo que sigue".

"Hay que sacar de la pobreza a los que nos faltan, queremos pensar en 2030, con seis millones de empleos más, el salario mínimo al doble, un sistema de salud de primer nivel, que el país crezca 4 o 5 % al año, en 2030 queremos estar seguros, recuperar nuestros espacios públicos, que el país se reforme y no haya corrupción, que no nos dobleguen en EU, saber traer las empresas en los próximos años, desarrollar el México que hemos soñado", aseveró.

Al cierre de su discurso que duró 12 minutos, Marcelo Ebrard dijo a los asistentes que nunca les fallará, y agregó un punto más a la doctrina Morenista.

Yo nunca les voy a fallar, dijimos no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, yo agregó no fallarle a la gente libre del pueblo, nunca les voy a fallar", concluyó, al tiempo que gritó "Viva México".

Previo al acto, los asistentes disfrutaron de un espectáculo musical que incluyó la participación de la Sonora Dinamita, entre otros artistas, y fueron consentidos con regalos como gorras, playeras, stickers, comida, bebida y hasta palomitas.