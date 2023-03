Ebrard adelanta beneficios para Coahuila con plan de electromovilidad y la llegada de Tesla a México

Coahuila se beneficiará con el ecosistema de electromovilidad generado por Tesla en Nuevo León, una negociación que Relaciones Exteriores viene trabajando desde 2019 y que se viene a consolidar este año, señaló en entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón el canciller Marcelo Ebrard, quien además precisó que esta inversión tendrá un efecto positivo para el desarrollo tecnológico de México.

Vía telefónica, Ebrard Casaubón comentó que desde Relaciones Exteriores, la estrategia ha sido acercar los avances tecnológicos y médicos al país.

El titular de la SRE platicó con esta casa editora sobre lo que representa la llegada de Tesla a México, compartiendo cómo fue el proceso para la atracción de la inversión, destacando que tendrá “un importante impacto no solo en la Gigafactory sino en las demás empresas” en términos de proveeduría, y resaltando que se enmarca dentro de los planes de electromovilidad que el país ha venido impulsando mayormente en el actual sexenio.

"Tesla nos ayuda mucho que venga", subrayó Ebrard Casaubón, delineando que se encuadra también con acciones a ejecutarse como el Plan Sonora, los proyectos en San Luis Potosí y el tema del litio.

RELACIÓN CON EUA Y EL TEMA DEL NARCOTRÁFICO

También, sobre la relación bilateral con Estados Unidos, Marcelo Ebrard enarboló la defensa de la soberanía de México y calificó como “infundados”, además de “ingratos”, los planteamientos de grupos republicanos del vecino país respecto a las acciones mexicanas en lo que respecta al combate al narcotráfico.

“Es una cosa recurrente cuando van a ser los procesos electorales, toman a México de piñata y resulta ser culpable de cualquier cosa, porque suponen que no va a tener ningún costo hablar mal de México o plantear cosas que son infundadas”, sostuvo el canciller, advirtiendo que desde su posición en el Gobierno federal, “no vamos a permitir que atropellen a nuestro país por motivos electorales ni por ningún otro motivo”.

“Hablar mal de México, además de una ingratitud, es injustificado”, dijo, argumentando que en los últimos años este país ha incautado seis toneladas y media solamente de fentanilo, por lo que es “el principal aliado” de Estados Unidos en la atención a los temas del narcotráfico.

2024, MORENA Y LAS ENCUESTAS

En el terreno rumbo a la elección presidencial de 2024 y los procesos de su partido, aunque consideró que son un método “un poco antiguo”, dado la velocidad de las comunicaciones actuales, el canciller Marcelo Ebrard dio su voto de confianza a las encuestas como forma de selección del candidato. Sin embargo, advirtió que deben ser acordadas y transparentes para todos los interesados, pues de lo contrario, sería “un acto autoritario”.

Ebrard Casaubón aceptó entrarle a este método de las encuestas, considerando que no debe haber problemas mayores con su ejecución, pero puntualizó que es importante cuidar el cómo se diseñan, en términos de transparencia y confiabilidad.

“Es un poco antiguo (el método de la encuesta), porque la velocidad de la comunicación ha cambiado mucho, pero si se hace una bien hecha y transparente, en mi concepto no debería haber ningún problema”, dijo el canciller.

Ebrard Casaubón dialogó con El Siglo con el método de selección del próximo candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024. (ARCHIVO)

“Si hay un procedimiento acordado, legítimo, no debería haber problemas. Los problemas vienen cuando eso no pasa, cuando alguna de las partes no conoce la encuesta o no se sabe cómo se llevó a cabo”, consideró, en enlace telefónico entablado desde el foro de Siglo TV de esta casa editora.

Y a pregunta expresa sobre el tema de las encuestas, con relación a las que lo posicionan como segundo en las preferencias de cara a 2024, Marcelo Ebrard señaló que debe considerarse el tamaño de cada muestra y la casa que las realiza para validar su confiabilidad, manifestando que en algunas también aparece como puntero.

Finalmente, respecto al tema, el titular de la SRE dijo que para el sentido de confiabilidad del método para el abanderado guinda, es de suma importancia el llamado de la dirigencia nacional para que cada interesado esté al tanto de todos los pormenores, por lo que, en este marco, lamentó las declaraciones del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien adelantó que ya hay detalles de la encuesta morenista.

“Morena nos tiene que llamar, la dirigencia, para ese propósito (conocer y transparentar las encuestas). Vi ayer una declaración del presidente del partido que dice que ya las tiene seleccionadas y así no se puede; él va a tener que hablarle a los interesados para que den su opinión. Lo otro se llama autoritarismo, y es un error”, dijo el canciller Marcelo Ebrard.

SU PRÓXIMO LIBRO

Para concluir, Marcelo Ebrard recordó que el próximo 20 de marzo se presentará su libro El camino de México, donde detalla “quién soy, en qué me ha ido bien, en qué me ha ido mal, qué he aprendido y también cómo veo el futuro de México, qué debemos hacer para seguir hacia adelante”.

El canciller Marcelo Ebrard se encuentra próximo a publicar su libro El camino de México. (ESPECIAL)

“No es algo que tenga que ver con propaganda electoral” dijo el canciller en términos de los tiempos actuales, “pero sí es importante que digamos quiénes somos”.

