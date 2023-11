Durango y Saltillo, ciudades competitivas

La ciudad de Saltillo se posicionó en el segundo lugar de las urbes más competitivas a nivel nacional con una población superior a un millón de habitantes, mientras que la capital de Durango se coronó en el primer puesto dentro de la categoría de 500 mil a un millón de ciudadanos, donde La Laguna se mantuvo en el puesto 12, así lo muestra un estudio de SigloDATA, con información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El IMCO realizó, como cada año, el Índice de Competitividad Urbana (ICU) para conocer el desempeño y los retos que presenta cada ciudad del país, y si bien aumentó la incidencia delictiva, las ciudades mexicanas mejoraron su percepción de seguridad y disminuyeron los delitos de alto impacto, como homicidios y robos de vehículos.

En dicho estudio, aún con el aumento de la incidencia delictiva en los estados, sobresalen Monterrey, Saltillo, Querétaro y Guadalajara, como las más competitivas entre las ciudades más grandes.

Así, Monterrey es la ciudad más competitiva entre las ciudades más grandes del país, seguida por Saltillo.

Saltillo se consolidó como la segunda ciudad más competitiva gracias a que cuenta con un sólido sistema de derecho y político, donde La Laguna compartió un similar nivel de competitividad en estos rubros. En el rubro de Gobierno, la capital coahuilense se afianzó como la más competitiva gracias a sus políticas públicas que han ayudado a mejorar el desarrollo económico del territorio.

De acuerdo con el ICU, Durango y Mazatlán se ubican en los primeros lugares entre las ciudades medianas; mientras que los Cabos y Puerto Vallarta permanecen como las más competitivas entre ciudades relativamente más pequeñas.

El Instituto destacó que Durango sobresalió principalmente en aspectos ambientales, legales y políticos. La urbe no registró declaraciones de desastres naturales y se posiciona como la tercera con mayor capacidad de tratamiento de aguas en funcionamiento. En términos de crimen, no hubo casos de secuestros y figura como la quinta ciudad con menos homicidios. En cuanto a cuestiones electorales, es la ciudad con menos obstáculos para candidatos independientes y la tercera con más organizaciones de la sociedad civil por cada 100 mil habitantes. No obstante, en lo que respecta a infraestructura, es la zona metropolitana con la tasa más alta de accidentes relacionados con el transporte y víctimas involucradas.

Actualmente, más de la mitad de la población mundial reside en entornos urbanos. "En México, ocho de cada 10 ciudadanos habitan en zonas urbanas, por lo que la coordinación se convierte también en un aspecto fundamental en su gestión e impulso".

El estudio señala el desempeño y los retos que presenta cada ciudad. "A partir de 69 indicadores agrupados en 10 subíndices, el índice evalúa a 66 ciudades, donde viven más de 62 % de los mexicanos".

En esta edición del ICU, las ciudades mejoraron en promedio en el subíndice de Derecho y Aprovechamiento de las relaciones internacionales, mientras que en el resto de los subíndices el comportamiento fue más estable.

La metodología reconoce la complejidad de las distintas zonas urbanas, por lo que los resultados se presentan por tamaño de población y se clasifican en seis niveles de competitividad: muy alta, alta, media alta, media baja, baja y muy baja.